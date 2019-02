Vorschau: Neue PC-Spiele im März 2019

Im März gibt es allerhand Neues für Zocker. Neben einigen Nachfolgern bekannter Spiele-Reihen, gehen auch tolle Titel für Indie-Fans an den Start. Wir zeigen im Folgenden die März-Highlights für PC-Spieler in der Übersicht.

Tropico 6

Ursprünglich für Januar 2019 angekündigt, erscheint Tropico 6 nun mit Verspätung am 29.03.2019. Das Aufbaustrategiespiel stellt den Spieler vor die Aufgabe, als Präsident eine karibisch anmutende Inselgruppe zu regieren. Dabei liegt es in der Hand des Spielers, ob die Ausübung des Amtes mit diktatorischer Faust oder der freundlich ausgestreckten Hand erfolgt. Es gilt dabei, die eigene Bananenrepublik erfolgreich durch vier Epochen zu führen und dabei ein tropisches Paradies zu errichten, in dem das Volk sich wohlfühlt. Das Besondere an Tropico ist, dass man nie wirklich an den zwielichtigen Handlungen eines Diktators vorbeikommt. So bedient man sich zum Aufbau und Erhalt des eigenen Regimes stets einiger Machenschaften wie Bestechung, Spionage und falscher Wahlversprechungen oder stiehlt auch mal die eine oder andere Sehenswürdigkeit aus Städten wie New York oder Paris.

The Division 2

Nicht mehr als eine aufgewärmte Variante des ersten Teils? Ob The Division 2 vielleicht doch viel mehr ist, wird sich nach dem Release am 15.03.2019 herausstellen. In der Closed Beta jedenfalls machte der Titel einen guten Eindruck und konnte in erster Linie optisch überzeugen. Der RPG-Shooter bietet neben einer Singleplayer-Story vor allem Endgame-Inhalte mit jeder Menge Multiplayer-Action. Neben den aus dem ersten Teil bekannten PVP-Schlachten, die in der "Darkzone" stattfinden, gibt es zahlreiche PVE-Einsätze, bei denen Spieler in 4er-Teams der KI gemeinsam den Garaus machen müssen. Wie zu erwarten gibt es dafür natürlich tonnenweise Loot in Form von Waffen und Ausrüstung, die den eigenen Spielcharakter verbessern. Die Story sowie die Multiplayer-Missionen unterscheiden sich zwar inhaltlich vom Vorgänger, Gameplay-technisch ist aber auf den ersten Blick nicht viel Neues zu erkennen. Ob das den Preis von rund 60 Euro für die Standard-Version rechtfertigt, bleibt abzuwarten. Vom 01. bis zum 04.03.2019 können Interessierte das Spiel bereits kostenlos in der Open-Beta-Phase testen.

Bild 1 von 14 Die Spiele-Highlights im März (14 Bilder) Dead or Alive 6 | Kampfspiel | Windows, PS4, Xbox One



Das 3D-Kampfspiel Dead Or Alive 6 geht am 01.03.2019 an den Start. DOA bietet unter anderem mehr als 20 Kämpfer für die effektreichen Duelle an 12 Schauplätzen.



Sekiro: Shadows Die Twice

Gute Nachrichten für frustresistente Souls-like-Fans: am 22.03.2019 geht mit Sekiro: Shadows Die Twice ein düsteres und bockschweres Action-Adventure von den Schöpfern der Dark-Souls-Reihe an den Start. Das Spiel findet im Sengoku-Japan der späten 1500er Jahre statt und schickt den Spieler auf die Reise durch eine düstere Spiele-Welt, in der es der gefürchtete Ashina-Clan auf den Protagonisten "Einarmiger Wolf" abgesehen hat. Die besondere Aufmerksamkeit des Clans wurde dem Einarmigen Wolf zuteil, weil er einst einen Schwur ablegte, einen jungen Adligen zu beschützen, der der Nachkomme einer alten Blutlinie ist. Als der Schützling entführt wird, macht sich der Held auf den Weg, um seinem Versprechen nachzukommen. Dabei trifft er neben allerlei Fußvolk auch immer wieder auf übergroße und scheinbar unbesiegbare Bosse.

Devil May Cry 5

Mit Devil May Cry 5 erscheint am 08.03.2019 der langersehnte, neuste Teil der beliebten Spiele-Reihe. In der Rolle des Teufelsjägers Dante ballert und schlitzt man sich wie gewohnt durch Horden von Dämonen. Neben Dante, dem Chef der mobilen Dämonenjäger-Agentur Devil May Cry, gibt es zwei weitere spielbare Charaktere: V und Nero. Nero setzt genau wie Dante vor allem auf Attacken mit Schwert und Pistole, hat jedoch zudem einen künstlichen Arm, den sogenannten "Devilbreaker", der ihm übermenschliche Stärke verleiht. V ist eher auf Fernkampf spezialisiert und lässt unter anderem einen schwarzen Panther für sich kämpfen, während er sich selbst im Hintergrund aufhält und Bücher liest, um seine Spezial-Attacken aufzuladen. Devil May Cry 5 bietet mit allen drei Kämpfern unzählige Moves, die sich im Kampf zu mächtigen Combos zusammenführen lassen. Die Optik von DMC 5 erinnert ein wenig an das im Januar erschienene Remake von Resident Evil 2, was wohl der RE Engine geschuldet ist, die in beiden Spielen zum Einsatz kommt.

Diese und weitere Neuerscheinungen im März haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Dead or Alive 6 Prügelspiel Windows, PS4, Xbox One 01.03. ToeJam & Earl: Back in the Groove Indie-Adventure

Windows, Mac, Linux 01.03. The Occupation Adventure Windows, PS4, Xbox One 05.03. Devil May Cry 5 Action-RPG Windows, PS4, Xbox One 08.03. The Caligula Effect: Overdose JRPG Windows, PS4, Switch 12.03. One Piece: World Seeker Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One 15.03. The Division 2 RPG-Shooter Windows, PS4, Xbox One 15.03. The Sinking City Lovecraft-Adventure Windows, PS4, Xbox One 21.03. We. The Revolution Global-Strategie Windows, Mac, Linux 21.03. Sekiro: Shadows Die Twice Souls-like Windows, PS4, Xbox One 22.03. Outward Survival-RPG Windows 26.03. Planetside Arena Multiplayer-Shooter Windows 26.03. Generation Zero Survival-Shooter Windows, PS4, Xbox One 26.03. Tropico 6 Aufbau-Strategie Windows, PS4, Xbox One 29.03.



Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Wochen lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 36 Die Spiele-Highlights der vergangenen Wochen (36 Bilder) Ace Combat 7: Skies Unknown | Flugsimulator | Windows, PS4, Xbox One





Für Freunde simulierter Luftkämpfe gibt es in Form von Ace Combat 7 endlich Nachschub.

Siehe dazu auch:

(sem)