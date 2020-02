Vorschau: Neue PC-Spiele im März 2020

Im März erwacht die Videospiele-Industrie offenbar endlich aus dem Winterschlaf. Spieler dürfen sich unter anderem auf den neusten Spross der DOOM-Familie freuen, der sich DOOM Eternal schimpft. Außerdem präsentiert Microsoft mit Ori and the Will of the Wisps den langersehnten Nachfolger des erfolgreichen Action-Adventures Ori and the Blind Forest. Valve schickt mit Half-Life: Alyx derweil einen vielversprechenden VR-Titel ins Rennen.

Doom Eternal

Am 20.03.2020 erscheint mit Doom Eternal nun endlich der neuste Teil der beliebten Baller-Orgie aus dem Hause id Software. In der Rolle des Slayers schnetzeln Spieler sich schwerbewaffnet durch Horden von Dämonen, die offenbar direkt aus der Hölle stammen. Das Arsenal des Slayers besteht wie gewohnt aus mächtigen Waffen wie Schrotflinten, Plasmakanonen und Raketenwerfern, die sich allesamt umbauen und upgraden lassen. Für Nahkämpfe rüstet man etwa Kettensäge, Schwert oder den neuen Greifhaken aus. Gespielt wird in der Regel solo, wer Koop mag, der kann sich in der Kampagne aber auch Verstärkung in Form anderer Spieler dazu holen.

Trailer zu DOOM Eternal (Quelle: Bethesda Softworks)

Ori and the Will of the Wisps

Das mehrfach preisgekrönte Action-Adventure Ori and the Blind Forest bekommt am 11.03.2020 mit Ori and the Will of the Wisps nun endlich einen langerwarteten und vielversprechenden Nachfolger. Nachdem sich das heldenhafte Waisenkind Ori im ersten Teil durch unzählige Widersacher gekämpft und den Nibel-Wald gerettet hat, soll sich dem niedlichen Hauptcharakter im zweiten Teil eine noch größere, vielseitigere Spielewelt eröffnen. Die Geschichte setzt sich genauso gefühlvoll und mitreißend fort wie im ersten Teil, während das Fähigkeiten- und Kampf-System um einige neue Mechaniken ergänzt wurde. Das soll individuelle Spiel-Stile ermöglichen. Ori kann im zweiten Teil zudem Neben-Quests erledigen und muss nicht streng der linearen Levelführung folgen. Die Optik wurde mithilfe einer ganzen Palette von neuen Effekten abermals aufgehübscht, sodass Ori and the Will of the Wisps in der Vorschau noch stimmiger wirkt als der erste Teil.

Trailer zu Ori and the Will of the Wisps (Quelle: Microsoft)

Half-Life: Alyx

Statt Half-Life 3 schickt Valve im März 2020 den VR-Action-Titel Half-Life: Alyx ins Rennen. Mehr als 15 Jahre nachdem mit Half-Life 2 eines der besten Computerspiele aller Zeiten veröffentlicht wurde, bekommt die beliebte Reihe nun also so etwas wie einen Nachfolger. Alyx handelt von einem scheinbar aussichtslosen Krieg gegen außerirdische Eroberer, die sich auf der Erde breitgemacht und die Herrschaft des eigenen Reiches - das sogenannte Combine - verkündet haben. Zeitlich ist die Geschichte zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Serie angesiedelt. Die vom Spieler kontrollierte Protagonistin Alyx Vance ist eine Kollegin von Gordon Freeman und soll die Erde von der Herrschaft des Combine befreien. Das Spiel setzt unter anderem auf bekannte Half-Life-Elemente, sodass eine gute Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln zu erwarten ist. Ob Half-Life: Alyx eine Referenz in Sachen VR-Gaming wird oder als gut gemeinter Versuch in der Versenkung verschwindet, bleibt abzuwarten. Das Virtual-Reality-Abenteuer unterstützt neben der hauseigenen VR-Brille von Valve unter anderem VR-Brillen von Oculus und HTC.

Trailer zu Half-Life: Alyx (Quelle: Valve)

Diese und weitere Neuerscheinungen im März haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Ori and the Will of the Wisps Action-Adventure Windows, Xbox One 11.03. Grand Guilds Runden-Strategie Windows

12.03. Panzer Corps 2 Strategie Windows 19.03. Doom Eternal Ego-Shooter Windows, PS4, Xbox One 20.03. Doom 64 (in DOOM Eternal enthalten) Ego-Shooter Windows, PS4, Xbox One 20.03. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III JRPG

Windows

23.03. Bleeding Edge Multiplayer-Action Windows, Xbox One 24.03. One Piece: Pirate Warriors 4 Action-RPG Windows, PS4, Xbox One 27.03. Automobilista 2 Rennspiel-Simulation Windows

März Half-Life: Alyx VR-Action Windows März

