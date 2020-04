Vorschau: Neue PC-Spiele im Mai 2020

Eigentlich war im Mai der Release von Amazons Online-Rollenspiel New World geplant – aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie wurde der Titel aber kurzfristig auf den 25. August verschoben. Fans von MMOs finden möglicherweise im Survival-Titel Population Zero einen Ersatz, der planmäßig im Mai erscheinen soll. Darüber hinaus will das kuriose Action-RPG Maneater gespielt werden, das den Spieler die Rolle eines Hais übernehmen lässt. Für Minecraft-Fans und solche die es werden wollen, gibt es im Mai den Dungeon-Crawler Minecraft Dungeons.

Bild 1 von 9 Die Spiele-Highlights im Mai 2020 (9 Bilder) Das Minecraft-SpinOff Minecraft Dunegons geht mit rund einem Monat Verspätung am 26. Mai 2020 an den Start.



Population Zero

Im Science-Fiction-MMO Population Zero kämpft man als Kolonist in der ressourcenarmen und lebensfeindlichen Umgebung des Planeten Kepler-438 ums Überleben und erkundet die fremdartige Spielwelt: Dort warten nicht nur Kreaturen, die dem Spieler den Garaus machen wollen, sondern auch unterschiedliche Fraktionen, deren Hilfe man sich zunutze machen kann. Außerdem lassen sich mittels umfangreichem Crafting-System Ausrüstung, Waffen, Gebäude sowie ganze Basen bauen. Das besondere an Population Zero ist, dass es in jeweils 168-stündigen Spiel-Zyklen abläuft. Man hat also immer nur eine Woche Zeit, um sich auf dem Planeten niederzulassen. Fähigkeiten und Verbesserungen, die man während eines Zyklus erworben hat, stehen aber auch in späteren Runden wieder zur Verfügung.

Trailer zu Population Zero (Quelle: Enplex Games)

Maneater

Das Single-Player-Action-RPG Maneater steckt den Spieler in die Rolle eines Bullenhais, der im Golf von Mexico ums Überleben kämpfen muss. Auf der Speisekarte stehen nicht nur Taucher, Badegäste und Angler, sondern auch der Spieler selbst, der sich gegen Fressfeinde wie Riesen-Alligatoren und Killer-Wale oder auch Kopfgeldjäger durchsetzen muss. Während des Spielverlaufs lassen sich besondere Fähigkeiten und Evolutionsstufen entwickeln, mit deren Hilfe der Hai beispielsweise über mehr Lebensenergie verfügt oder länger über Wasser bleiben kann. Ob Maneater sich eher in die Reihe der kuriosen Simulator-Spiele einordnet oder vielleicht doch ein echtes Shark Souls für Core-Gamer wird, bleibt abzuwarten. Das blutige Spektakel sieht auf den ersten Blick sehr unterhaltsam aus, wird jedoch vorerst ab dem 22. Mai 2020 nur im Epic Game Store verfügbar sein.

Trailer zu Maneater (Quelle: Tripwire Interactive)

Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons sollte ursprünglich bereits im April erscheinen, hat nun aber mit dem 26. Mai 2020 einen neuen Termin bekommen. Das vielversprechende Minecraft-Spin-Off ist ganz im Stile klassischer Dungeon-Crawler gehalten und wird für PC, Switch, PS 4 und Xbox One erscheinen. Bis zu vier Spieler kämpfen sich gemeinsam durch die Verliese, wahlweise im Couch- oder Online-Multiplayer. Auf Loot wie epische Waffen und Verzauberungen müssen Minecraft-Fans natürlich auch in Minecraft Dungeons nicht verzichten.

Trailer zu Minecraft Dungeons (Quelle: Majong)

Diese und weitere Neuerscheinungen im Mai haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Population Zero Survival-MMO Windows

05.05. Someday You'll Return Indie-Abenteuer Windows

05.05. The Elder Scrolls Online: Greymoor MMO (Addon)

Windows, Mac, PS 4, Xbox One 18.05. Maneater Action-RPG Windows, Xbox One, PS 4, Switch 22.05. Sword Art Online Alicization Lycoris JRPG Windows, Xbox One, PS 4



22.05. The Wonderful 101 Action-Adventure Windows, PS 4

22.05. New World MMO-RPG Windows 26.08. Minecraft: Dungeons Action-Adventure Windows, Xbox One, PS 4, Switch 26.05. Fast and Furious: Crossroads Rennspiel Windows, Xbox One

Mai

New World

Eigentlich am 26. Mai 2020 erscheinen sollte das vielversprechende MMO-Rollenspiel New World der Amazon Game Studios. Ursprünglich als Sandbox-MMO mit PvP-Fokus geplant, wurde es aufgrund des Feedbacks der Tester schließlich mit großem PvE- und Story-Anteil entwickelt. Die Insel Aeternum bietet dabei eine offene Spielwelt, die an die Kolonialzeit erinnert und in düsterer Fantasy-Atmosphäre zum Erkunden einlädt. Wie bei anderen Online-Rollenspielen gibt es bei New World haufenweise Quests und Loot sowie epische Monster und riesige Schlachten. Anders als bei WoW, TESO und Konsorten sind PVE-Kämpfe nicht in Raids und Instanzen verpackt, sondern finden meistens in Form von Events und Welt-Bossen mitten in der Wildnis statt. Das Spiel wurde nun auf den 25. August verschoben.

Trailer zu New World (Quelle: Amazon Game Studios)

[Update 16.04.2020 – 11:15 Uhr] Der Erscheinungstermin für New World wurde korrigiert. (sem)