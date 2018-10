Vorschau: Neue PC-Spiele im November 2018

Viele Konsolen-Spieler dürften die nächsten Wochen wohl im Wilden Westen verbringen – dem jüngst veröffentlichten Red Dead Redemption 2 sei Dank. PC-Gamer müssen auf den Titel leider verzichten, können sich dafür im November auf andere Spiele freuen. So erscheint etwa mit dem Football Manager 2019 erstmals nach langer Pause wieder eine Ausgabe des Manager-Spiels in Deutschland. Der von überraschend vielen Zockern erwartete Landwirtschafts-Simulator 19 wird ebenfalls im November veröffentlicht – und auch für Fallout- und Battlefield-Fans gibt es Nachschub.

Fallout 76

Drei Jahre nach Fallout 4 steht nun der neueste Teil der beliebten Fallout-Reihe in den Startlöchern. Mit Fallout 76 erhält am 14.11.2018 erstmals eine Online-Multiplayer-Komponente Einzug in das Fallout-Universum, das bisher ausschließlich für Solospieler gedacht war. Das stößt nicht bei allen Fans der Spiele auf Gegenliebe. Wer allerdings die postapokalyptische Fallout-Welt gern einmal gemeinsam mit anderen Spielern erleben möchte oder Wert auf ein (optionales) PVP-Scharmützel legt, der ist bei Fallout 76 genau richtig. Crafting, Charakterentwicklung und Atmosphäre sind sehr nah am Vorgänger Fallout 4 gehalten, eine neue Hauptstory gibt es natürlich.

Darauf haben Fußball-begeisterte Zocker in Deutschland schon seit vielen Jahren gewartet: ein Fußball-Manager-Spiel mit offizieller Bundesliga-Lizenz, das hierzulande frei zugänglich ist. Ab dem 02.11.2018 ist der Football Manager 2019 bei Steam erhältlich. Neben den Spielern, Logos und Trikots der Vereine der 1. Bundesliga, ist auch die 2. Bundesliga vertreten.

Battlefield 5

Ab dem 20.11.2018 geht das Battlefield-Franchise in die 5. Runde und schickt Spieler auf die Schlachtfelder des 2. Weltkriegs. Wie schon in den anderen Battlefield-Spielen gibt es zahlreiche Multiplayer-Karten für bis zu 64 Spieler und allerlei zeitgemäßes Kriegsgerät für den Kampf auf dem Land, in der Luft und auf dem Wasser. Das First-Person-Shooter-Spektakel soll in der neusten Auflage wesentlich realistischer daherkommen was Zerstörungsgrad der Umgebung und Dynamik betrifft und hat neben den gewohnten Multiplayer-Schlachten auch einen Battle-Royal-Modus und einen Modus für Einzelspieler im Gepäck.

Landwirtschaftssimulator 19

Ein Ausflug aufs Land hat noch niemandem geschadet – und auch dort zu arbeiten kann eine willkommene und entspannte Abwechslung sein, selbst wenn es nur auf dem heimischen Computer stattfindet. Ab dem 20.11.2018 bietet Landwirtschaftssimulator 19 allen Simulations-Freunden die Möglichkeit, sich hinter das Steuer lizenzierter Landmaschinen zu setzen und den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb auf- und auszubauen. Das Spiel sieht nicht nur toll aus, sondern bietet – nicht zuletzt auch wegen der Vielzahl authentischer Arbeitsgeräte – unzählige, abwechslungsreiche Spielstunden. Wer seine Ernte nicht alleine einfahren möchte, der kann das dank des integrierten Multiplayer-Modus auch tun.

Diese und weitere Neuerscheinungen im November haben wir in der obigen Bildergalerie sowie in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Football Manager 2019 Management-Simulation Windows, Mac 02.11. GRIP Combat Racing Arcade-Rennspiel Windows, PS4, Xbox One, Switch 06.11. Overkill's The Walking Dead Horror-Shooter Windows, PS4, Xbox One 06.11. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Die Adventure Windows, Mac 07.11. 11.11: Memories Retold Adventure Windows, PS4, Xbox One 09.11. Hitman 2 Stealth-Shooter Windows, PS4, Xbox One 13.11. Fallout 76 RPG-Shooter Windows, PS4, Xbox One 14.11. Die Siedler: History Collection Strategie Windows 15.11. Underworld Ascendant Action-RPG Windows, PS4, Xbox One, Switch 15.11. Warhammer 40.000: Mechanicus Runden-Strategie Windows 15.11. Battlefield 5 Ego-Shooter Windows, PS4, Xbox One 20.11. Landwirtschaftssimulator 19 Simulation Windows, Mac, PS4, Xbox One, 20.11. Darksiders 3 Action-Abenteuer Windows, PS4, Xbox One 27.11.

