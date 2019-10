Vorschau: Neue PC-Spiele im November 2019

Ihre wichtigsten Titel bringen Spielepublisher gerne im Herbst auf den Markt – da lädt das Wetter nämlich allmählich zum Stubenhocken ein und befeuert so die Umsätze der Spiele-Industrie. Zu den Highlights im November zählen dabei gewiss der PC-Port von "Red Dead Redemption 2" sowie "Star Wars Jedi: Fallen Order". Außerdem wird eine überarbeitete und erweiterte Version des Klassikers "Age of Empires 2" zum Sparpreis veröffentlicht.

Red Dead Redemption 2

Darauf haben PC-Spieler seit rund einem Jahr gewartet: das Wild-West-Abenteuer "Red Dead Redemption 2" erscheint am 05.11.2019 nun auch für den PC. In der Rolle des gesetzlosen Outlaws Arthur Morgan befindet sich der Spieler auf der Flucht quer durch die USA, um dem langen Arm des Gesetzes zu entkommen. Arthur ist Teil einer Bande, deren Anführer Dutch van der Linde ist. Gemeinsam begehen Arthur und die anderen Banditen Raubüberfälle, Viehdiebstähle und andere Verbrechen in typischer Wild-West-Manier, um sich über Wasser zu halten. Unterwegs macht sich die Bande mit Öl-Mogul Leviticus Cornwall zudem einen mächtigen Feind, der Horden von Agenten auf seiner Seite hat. Neben der eigentlichen Hauptstory kann der Spieler sich völlig frei in der Welt von RDR 2 bewegen und Nebenmissionen erledigen, auf Erkundungstour gehen, Sammel-Items suchen oder einfach nur auf dem Rücken eines Pferdes die malerische Landschaft genießen. Zunächst wird RDR 2 nur über Rockstar erhältlich sein, im Dezember steht das Spiel dann auch bei Steam im virtuellen Regal.

Red Dead Redemption 2 - Trailer (PC-Version) (Quelle: Rockstar Games)

Age of Empires 2: Definitive Edition

Am 14.11.2019 erscheint mit "Age of Empires 2: Definitive Edition" die Neuauflage eines der größten Aufbaustrategie-Klassikers. Die Definitive Edition bietet nicht nur alle bisherigen Inhalte von "Age of Empires 2" inklusive aller Erweiterungen sowie ein optisches Upgrade mit ansehnlicher 4K-Grafik, sondern auch eine neue Erweiterung namens "Die letzten Khane". Diese Erweiterung hat unter anderem drei neue Kampagnen und vier neue Kulturen (Bulgaren, Kumanen, Litauer und Tartaren) im Gepäck und soll mehr als 200 Spielstunden füllen. Die nunmehr 35 Kulturen lassen sich nicht nur in der Singleplayer-Kampagne spielen, sondern auch im Multiplayer-Modus mit und gegen andere Spieler. Auf den ersten Blick scheint "Age of Empires 2: Definitive Edition" deutlich also mehr als nur eine aufpolierte Version des ursprünglichen Spiels zu sein – und ein Preis von rund 20 Euro bewegt sich auch fernab des Vollpreis-Segments.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Der neuste Triple-A-Ableger aus dem "Star Wars"-Universum nennt sich "Star Wars Jedi: Fallen Order" und steht ab dem 15.11.2019 zum Spielen bereit. Das Singleplayer-RPG ist zeitlich zwischen Episode III und IV angesiedelt und steckt den Spieler in die Rolle des jungen Jedi Cal Kestis, der sich auf der Flucht vor dem Imperium befindet. Die dunkle Seite der Macht hat sich (mal wieder) zur Aufgabe gemacht, den Orden der Jedi endgültig auszulöschen. Unterwegs trifft er auf allerlei bekannte Gesichter, darunter auch der Rebellenführer Saw Gerrera. Das bisher veröffentlichte Gameplay erinnert ein wenig an die Moves von Lara Croft: Cal springt, rutscht, klettert und löst Rätsel, bei denen ihm sein kleiner Begleiter-Droide gelegentlich zur Hand geht. Statt Bogen und Schrotflinte gibt es bei Fallen Order selbstverständlich Lichtschwerter und Laserwaffen.

Diese und weitere Neuerscheinungen im November haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Citadel: Forged with Fire

MMORPG Windows, PS 4, Xbox One 01.11. Blacksad: Under the Skin Adventure Windows, PS 4, Xbox One, Switch 05.11. Planet Zoo Management-Simulation Windows 05.11. Red Dead Redemption 2 Wild-West-RPG Windows, PS 4, Xbox One 05.11. Need for Speed Heat Rennspiel Windows, PS 4, Xbox One 08.11. The Legend of Bum-bo Indie-Abenteuer Windows, Mac 12.11. Rune 2 Action-RPG Windows 12.11. Age of Empires 2 Aufbau-Strategie Windows 14.11. Bee Simulator Simulation Windows 14.11. Sparklite Indie-Action Windows, PS 4, Switch 14.11. Jumanji: Das Videospiel Action-Adventure Windows, PS 4, Switch 15.11. Star Wars Jedi: Fallen Order

Action-RPG Windows, PS 4, Xbox One 15.11. Terminator: Resistance Action-Shooter Windows, PS 4, Xbox One 15.11. Shenmue 3 Action-Adventure Windows 19.11. Football Manager 2020 Management-Simulation Windows, Mac 19.11. Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein Jump & Run Windows 21.11. Sniper Ghost Warrior Contracts First-Person-Shooter Windows, PS 4, Xbox One 22.11. The Good Life RPG Windows, PS 4, Xbox One November

Im laufenden Monat stehen ebenfalls noch einige Spiele-Releases aus. Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Oktober:

Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

