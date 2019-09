Vorschau: Neue PC-Spiele im Oktober 2019

Der Herbstanfang liefert eine bunte Mischung neuer Spiele. Neben den neusten Shooter-Ablegern Call Of Duty: Modern Warfare und Ghost Recon: Breakpoint, sind auch tolle Indie-Titel wie das RPG Indivisible und der 3D-Puzzler Kine mit von der Partie. Für Rennspiel-Fans gibt es ein neues GRID und auf Freunde gepflegter Singleplayer-RPGs wartet The Outer Worlds.

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare knüpft thematisch an seine namensverwandten Vorgänger an, die sich zeitlich alle in der Gegenwart oder nahen Zukunft abspielten und zum Teil an aktuelle Ereignisse angelehnt waren. Die Einzelspieler-Kampagne kommt dabei mit einer komplett neuen Story daher, die den Spieler immer wieder zu moralisch schwierigen Entscheidungen zwingen soll. Der Multiplayer-Modus setzt auf bekannte Formate wie Deathmatch oder Eroberung, wird auf dem PC aber beschnitten: der Spec Ops genannte, kooperative Survival-Modus ist im ersten Jahr exklusiv auf der Playstation spielbar. Ob es auch beim neusten CoD-Teil so etwas wie Lootboxen geben wird, ist zur Zeit noch unklar, scheint aber so gut wie sicher. Bleibt nur zu hoffen, dass Activision das Thema in einer Spieler-verträglichen Art und Weise umsetzen wird. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25.10.2019.

GRID

Am 11.10.2019 steht mit GRID ein Rennspiel in den Startlöchern, das eigentlich ein Arcade-Racer ist, aber durchaus auch Elemente einer Renn-Simulation im Gepäck hat. Auf den ersten Blick ist GRID vor allem für Fans schneller und unkomplizierter Renn-Action gemacht: der Weg an die Start-Linie über das Menü ist sehr kurz, die Anzahl der wählbaren Fahrzeuge ist mit rund 70 überschaubar und außer ein paar Grundeinstellungen und der Optik lässt sich kaum etwas am Setup der Renn-Boliden verändern. Auf der Rennstrecke sorgen Schadensmodelle, die sich je nach Schwere der Beschädigung unterschiedlich stark auf Handling und Leistung der Autos auswirken, für ein realistischeres Fahrgefühl. Mit von der Partie sind Autos unterschiedlicher Klassen, darunter Muscle-Cars, Tourenwagen, Stockcars und Renn-Klassiker, die sich auf 12 abwechslungsreichen Rennstrecken bewegen lassen. Gerast werden kann bei GRID entweder solo oder auch online mit bis zu 16 Spielern.

Ghost Recon: Breakpoint

Mit Ghost Recon: Breakpoint geht am 04.10.2019 ein weiterer Triple-A-Shooter an den Start. Breakpoint bietet neben dem gewohnten Militär-Geballer, mit Waffen und Ausrüstung der neusten Generation, auch eine gute Portion Taktik sowie eine Prise Survival. In der Rolle des gejagten Elite-Soldaten Nomad irrt man verletzt auf einer unbekannten Insel umher und wird von den eigenen Ex-Kameraden verfolgt und aufs Korn genommen. Dabei gilt es die eigenen Verletzungen zu versorgen und sich taktisch klug gegen eine Überzahl von Gegnern zu behaupten. Als Bösewicht steht dem Spieler Colonel Cole D. Walker gegenüber, der von Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) verkörpert wird. Für die Entwicklung des eigenen Spiel-Charakters, stehen zahlreiche Anpassungen und drei Klassen für unterschiedliche Spielstile zur Verfügung. Ghost Recon: Breakpoint lässt sich allein oder auch im Koop-Modus gemeinsam mit anderen spielen.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Oktober haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Destiny 2: Shadowkeep Koop-Shooter

Windows, PS 4, Xbox One 01.10. Warsaw Indie-RPG Windows 02.10. Ghost Recon: Breakpoint Action-Shooter Windows, PS 4, Xbox One 04.10. Indivisible Indie-RPG Windows, Mac, Linux 08.10. Trine 4 RPG-Adventure

Windows, PS 4, Xbox One, Switch 08.10. Yooka-Laylee and the Impossible Lair Action-Adventure Windows, PS 4, Xbox One, Switch 08.10. Deliver us the Moon Indie-Abenteuer Windows 10.10. Last Oasis Survival-MMO Windows 10.10. Pine Action-Adventure Windows, Mac, Linux 10.10. We were here together Horror-Koop Windows, Mac 10.10. Arsenal Demon Indie-Action Windows 11.10. Citadel: Forged with Fire RPG Windows, PS 4, Xbox One 11.10. GRID Rennspiel

Windows, PS 4, Xbox One 11.10. Kine Indie-Puzzle Windows, PS 4, Xbox One, Switch 17.10. Plant vs Zombies: Battle for Neighborville Action

Windows, PS 4, Xbox One 18.10. WWE 2K20 Sport Windows, PS 4, Xbox One 22.10. Call of Duty: Modern Warfare Ego-Shooter Windows, PS 4, Xbox One 25.10. The Outer Worlds Action-RPG Windows 25.10.

Im laufenden Monat stehen ebenfalls noch einige Spiele-Releases aus. Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem September:

Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

