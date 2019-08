Vorschau: Neue PC-Spiele im September 2019

Pünktlich zur diesjährigen Gamescom in Köln stehen wieder zahlreiche neue Spiele vor der Tür. Während auf der Messe - bis auf einige Ausnahmen - eher Spiele vorgestellt werden, die erst in einigen Monaten oder gar Jahren veröffentlicht werden, stehen im September bereits eine Handvoll Gaming-Highlights im Regal. Unter anderem werfen die beiden Konkurrenten FIFA und PES ihre neusten Ableger auf den Markt, für Rennspiel-Fans geht WRC 8 an den Start und Gears 5 bietet rasante Koop-Ballerei. Mit GreedFall wird darüber hinaus ein vielversprechendes Fantasy-RPG veröffentlicht.

Borderlands 3

Am 13. September erscheint mit Borderlands 3 nach sieben Jahren der Nachfolger des 2012 veröffentlichten zweiten Teils. Im abgedrehten Loot-Shooter mit Sci-Fi-Setting und unverkennbarem Grafikstil hat man die Wahl zwischen vier neuen “Vault Huntern”, von denen jeder über eigene Fähigkeiten und Anpassungen verfügt. Zeitlich spielt der dritte Teil einige Jahre nach Borderlands 2. Diesmal erhebt sich auf dem Planeten Pandora ein irrer Kult, der sich selbst als “Children of the Vault” bezeichnet und unter der Führung der Calipso-Zwillinge Troy und Tyreen steht. Ziel der Beiden ist es, die Banditen gegeneinander aufzubringen und sich die Macht über die Galaxis zu sichern. Wie auch in den Teilen zuvor hat man wieder die Möglichkeit die Kampagne als Einzelspieler oder im Koop-Modus zu bestreiten. Borderlands 3 erscheint exklusiv im Epic Games Store.

Spyro Reignited Trilogy

Fast ein Jahr nach der Veröffentlichung auf den Konsolen, erscheint am 3. September Spyro Reignited Trilogy für den PC. Der beliebte Klassiker wurde komplett überarbeitet und läuft mit der Unreal Engine 4. Dabei hat der Entwickler die Geschichte, das Leveldesign sowie das grundlegende Gameplay komplett unangetastet gelassen. In dem Jump ‘n’ Run mit Action-Adventure-Elementen erkundet man als Drache Spyro über 100 Level. Begleitet wird man dabei stets von der Libelle Sparks. Die Trilogie umfasst alle drei ursprünglichen Playstation-Klassiker: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! (in Europa als Gateway to Glimmer bekannt) und Spyro: Year of the Dragon.

The Surge 2

Am 24.09. erscheint der Nachfolger des Sci-Fi-Action-Rollenspiels The Surge. Hinter The Surge 2 steht das deutsche Entwicklerstudio Deck13 mit hauseigener Engine, das vor allem durch das Adventure Ankh und das im Jahre 2007 erschienene Jack Keane bekannt geworden ist. Im häufig als “Sci-Fi-Dark-Souls” bezeichneten Spiel gerät man auf dem Luftweg nach Jericho City in einen rätselhaften Sturm, der das Flugzeug zu einer Notlandung am Rand der Stadt zwingt. Wochen später erwacht man in einem verlassenen Gefängnis, während auf den Straßen das Kriegsrecht durchgesetzt wird, Roboter Amok laufen und sich ein ständig wachsender Nanosturm über der Stadt zusammenbraut. Wie auch im Vorgänger tritt man gegen riesige Gegner an und rüstet sich mit Waffen, Fähigkeiten, Implantaten und Drohnen aus.

Diese und weitere Neuerscheinungen im September haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

