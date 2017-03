(Bild: Screenshot)

Derzeit kursiert im Internet eine Anwendung, die Spiele von Nintendos aktueller Konsole Switch auf PCs emulieren können soll: Die "Entwickler" hinter dem vermeintlichen Emulator verfolgen aber ein ganz anderes Ziel.

Der "Switch Emulator" soll angeblich Titel wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" auf einem Windows-Computer abspielen können. Um das zu untermauern, zeigt die Webseite des vermeintlichen Emulators ein Gameplay-Video. Zusätzlich gibt es eine Github-Seite für das Projekt.

Das Ganze stellt sich aber schnell als Fake heraus: Wer die Anwendung herunterladen will, muss vorher ein Smartphone-Abo für knapp fünf Euro pro Woche abschließen. Bei den vermeintlichen Entwicklern handelt es sich also um Betrüger, die den Hype um die jüngst gestartete Spielkonsole Switch ausnutzen, um abzukassieren.

Falsche Hoffnung als Motor



Der Fake-Switch-Emulator garantiert keinen Spielspaß, sondern will Opfern ein Abo andrehen.

Auf dieses Abo sollte man sich keinesfalls einlassen, denn selbst nach einem erfolgreichen Abschluss können Opfer aller Voraussicht nach keine Anwendung herunterladen: Klickt man auf der Github-Seite auf Download, landen lediglich eine Changelog- und Readme-Datei ohne nennenswerten Inhalt auf dem Computer. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist keine Malware dabei, die Computer infizieren kann.

Die Masche, Opfer mit Fake-Emulatoren zu locken, ist nicht neu: Die Hintermänner des vermeintlichen Playstation-3-Emulators PSeMu3 kassieren offensichtlich schon seit Jahren erfolgreich ab: Wer die Anwendung installiert, findet sich in einer Werbeschleife wieder. In dieser wird Opfern immer wieder versprochen, dass sie im nächsten Schritt den Emulator nutzen können.



Dabei müssen sie stetig Anwendungen installieren und die Drahtzieher verdienen als Affiliates Geld für die Vermittlung bestimmter Software, wie heise Security bereits 2015 im Zuge einer Analyse herausgefunden hat. Die Webseite das Fake-PS3-Emulators ist auch heute noch online. (des)