(Bild: dpa, Kay Nietfeld)

Kaum einer der Experten war bei einer Anhörung des Bundestags zum geplanten WLAN-Gesetz ganz zufrieden mit dem Regierungsentwurf, am heftigsten wetterten aber ein Staatsanwalt und die Musikindustrie gegen die Initiative.

Begeisterungsstürme löste der Entwurf der Bundesregierung, der Betreibern offener WLANs mehr Rechtssicherheit verschaffen soll, bei einer Anhörung im Bundestag am Montag nicht aus. Die meisten Sachverständigen, die zur erneuten "Änderung des Telemediengesetzes" (TMG) und der darin vorgesehenen Präzisierung der Störerhaftung gehört wurden, hatten an dem Entwurf etwas auszusetzen. Die Gefahr eines vorauseilenden "Overblocking" sei mit dem vorgesehenen neuen Anspruch auf Websperren gegen wiederholte Urheberrechtsverletzungen verknüpft, warnte eine Reihe von Experten.

Verstoß gegen EU-Recht?

Besonders übel stieß die Initiative Vertretern der Strafverfolgung und von Rechteinhabern auf. Florian Drücke vom Bundesverband Musikindustrie befürchtete einen "Leerlauf der Rechtsdurchsetzung". Allenthalben sei von Cafés zu hören, die angeblich wegen einer "Abmahnung von 150 Euro" dicht machen müssten, während parallel offenbar immer weniger Gäste bereit seien, überhaupt in angemessenem Umfang Speisen und Getränke zu ordern. Über die Rechteinhaber spreche dagegen keiner, beklagte der Labelvertreter. Dabei sei das "Durchsetzungsverhinderungsgesetz", das sich an alle möglichen Provider richte, mit europäischen Recht nicht vereinbar. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe gerade erst mit seinem Urteil gegen The Pirate Bay betont, dass es möglich sein müsse, gegen Rechtsverletzer angemessen vorzugehen.

Andreas May von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main rieb sich vor allem an dem Ansatz, dass WLAN-Betreiber nicht behördlich verpflichtet werden dürften, "Nutzer zu registrieren" oder die Eingabe eines Passwortes zu verlangen. Dazu komme, dass die meisten Hotspot-Anbieter auch nicht unter die Pflicht nur neuen Vorratsdatenspeicherung fielen. Damit werde die übrige verschärfte Sicherheitsgesetzgebung konterkariert, bezog sich der Strafverfolger etwa auf die neuen Möglichkeiten zur Überwachung von Internet-Telefonie und Messenger-Kommunikation. Für Staatstrojaner "brauche ich erst eine Kennung eines Endgeräts", sonst könne die Spähsoftware nicht aufgespielt werden.

"Gefahren fürs ganze Netz"

Andererseits beschwor May "Gefahren für die ganze Netzstruktur", wenn WLAN-Server nicht ausreichend abgesichert werden müssten. Daten könnten gestohlen, Rechner trojanisiert werden, führte er aus. Es gehe also nicht nur um Haftungsfreistellungen, sondern um viele Sicherheitsrisiken. Er plädierte daher dafür, Speicher- und Registrierungspflichten mit aufzunehmen etwa über eindeutige Gerätekennungen.

Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft hielt derlei Bedenken für "herbeigeredet". Praktische Erfahrungen bei einem Pilotversuch der Medienanstalt Berlin-Brandenburg mit offenen Funknetzen hätten gezeigt, dass kein einziger Fall von Urheberrechtsverletzungen vorgekommen sei. Es handle sich also um eine "rein behauptete Gefahr". Viel größer sei demgegenüber das Risiko, dass WLAN-Anbieter auch unberechtigten Sperransprüchen eher nachkämen. Generell sei die für das Vorhaben ausschlaggebende Störerhaftung "ein deutsches Unikum". Man könne diese für Provider auch "ersatzlos abschaffen", ohne im Gegenzug einen Sperranspruch gegen die Betreiber zu etablieren.

Konstruierte Gefahr?

Im Hinblick auf den Datenschutz seien offene Hotspots dagegen zumindest "nicht ganz ohne", räumte Tripp ein. Die Nutzer sollten dort daher "gute Verschlüsselung" verwenden. Wenn Privatpersonen aber User registrieren und Daten darüber aufbewahren sollten, müssten diese ja "irgendwie sicher aufbewahrt werden", was sich noch schwieriger gestalte.

"Die Gefahr, dass massenhaft Rechtsverletzungen begangen werden, existiert so nicht", sagte auch Reto Mantz, Richter am Landgericht Frankfurt. In anderen Ländern, wo freie WLANs deutlich stärker verbreitet seien, spreche man darüber "schlicht und einfach nicht", weil es auch gar nichts dazu zu diskutieren gebe. Websperren bezeichnete er dagegen als "generell problematisch". Der entsprechende Unterlassungsanspruch sollte eingeschränkt, die Entscheidung darüber ein Gericht treffen.

"Es sind nicht sehr viele Fälle bekannt, wo Rechtsverletzungen begangen wurden", ergänzte der Rechtsanwalt Dieter Frey. Straftäter wüssten zudem, wie sie sich zu schützen haben und nutzten beispielsweise Anonymisierungsdienste. Eine Registrierungs- und Speicherpflicht würde daher "die breite Öffentlichkeit erfassen", nicht Kriminelle. Insgesamt sei er "nicht glücklich mit dem Gesetz aus europarechtlicher Sicht". Zuviel werde darin inkonsistent "vermischt, verwoben". Wenig hielt er auch von einem Vorschlag, nur WLAN-Anbieter von der Störerhaftung freizustellen. Damit könnten die Deutsche Telekom und andere große Zugangsanbieter zum Zielobjekt der Rechteinhaber gemacht werden ohne gesetzliche Grundlage.

"Absolute Verbesserung"

Als "absolute Verbesserung gegenüber der aktuellen Rechtslage" begrüßte nur Stephan Tromp vom Handelsverband Deutschland (HDE) den Entwurf. Dieser nehme Bezug auf ein EuGH-Urteil und werde so "für die verstärkte Ausbreitung von WLAN sorgen". Kein Händler müsse mehr fürchten, dass er einen ganzen Hotspot zumachen müsse. Im Gegenzug eventuell die ein oder andere Adresse sperren zu müssen, sei "das geringere Übel". Besser wäre es aber, diesen Anspruch zu streichen. Ferner werde das Kostenrisiko bei möglichen Streits über Rechtsverletzungen minimiert, was ganz wichtig sei für einen privaten Betreiber.

Noch steht in den Sternen, ob sich die große Koalition in dieser letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause und den Wahlen auf einen Kompromiss einigen kann. Die SPD-Bundestagsfraktion warf der CDU/CSU jüngst vor, die Initiative torpedieren zu wollen. Schon am Dienstag müssten die schwarz-roten Änderungsanträge stehen, damit die Initiative Ende der Woche noch im Plenum beschlossen werden könnte. Der eco-Verband der Internetwirtschaft appellierte an die Regierungsfraktionen, auf den letzten Metern keine neuen Rechtsunsicherheiten zu schaffen. Selbst die bestehende Regel sei noch besser als der diskutierte Vorschlag, "der mit der Einführung von Netzsperren ohne Richtervorbehalt einen deutlichen Rückschritt bedeuten würde". (vbr)