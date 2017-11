(Bild: Strivr)

Oculus-Headsets dienen dem Start-up Strivr dazu, Bildungsprogramme an Supermarktmitarbeiter zu vermitteln.

Die US-Supermarktkette Walmart, die amerikanische Footballliga NFL sowie weitere größere und kleinere Arbeitgeber sind Kunden eines VR-Start-ups, das Virtual-Reality-Headsets für das Training von Angestellten nutzt, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Virtuelle Realität zum Mitarbeitertraining"). Die Firma Strivr hat so zum Beispiel eine App entwickelt, die simuliert, wie sich ein Black-Friday-Shopping-Tag in einer Filiale anfühlt.

Strivr arbeitet mit einem Abomodell – wie teuer es ist, gibt die Firma bislang nicht an. Dafür bekommen die Kunden 360-Graf-Kameras, eine Software zur Bearbeitung und ein Oculus-Rift-Headset zum Anschauen. Da die Rift aufzeichnen kann, wie ein Nutzer seinen Kopf im Raum bewegt, kann Strivr zudem die Daten erfassen, wie Mitarbeiter auf die VR-Welten reagieren und Firmen Aufmerksamkeitsdaten liefern.

Brock McKeel, leitender Direktor für Digital Operations bei Walmart, hält die Technik für hilfreich. Strivr wird mittlerweile in 187 Trainingszentren eingesetzt – und zwar in drei Bereichen. Dazu gehört die Vorbereitung auf Black Friday und andere Events, Notsituationen, die man nicht im Laden ausprobieren kann, Kundendienstsimulationen sowie eine Einführung, wie Produkte im Laden angeordnet werden.

In Zukunft soll Strivr in weiteren Arbeitsbereichen eingesetzt werden. VR-Training soll unter anderem für den Umgang mit Gefahrensituationen und das Erlernen von "Soft Skills" etwa in der Hotellerie verwendet werden. In Zusammenarbeit mit einer technischen Hochschule wurde zudem eine VR-Simulation erstellt, die zeigt, wie die Arbeit auf einer Baustelle ist – inklusive Sicherheitstipps. Ursprünglich war Strivr entwickelt worden, um Football-Teams beim Training zu helfen.

