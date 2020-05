Walt Disneys Streaming-Manager wird TikTok-Chef

Kevin Mayer, Streaming-Chef bei The Walt Disney Company, verlässt den Unterhaltungskonzern und wird Chef bei TikTok (ehemals Musical.ly). Zugleich wird der Amerikaner das operative Geschäft des chinesischen TikTok-Mutterkonzerns Bytedance führen. Das hat sein neuer Arbeitgeber am Montag mitgeteilt.

TikTok mit seinen kurzen Videoclips ist besonders bei jungen Nutzern populär. In den USA warnen einige Politiker auch wegen der chinesischen Eigentümer vor TikTok. Die chinesische Firma versucht deshalb, ihre App stärker als internationale Plattform zu vermarkten.

Probleme beim Datenschutz für Kinder

Das Unternehmen steht aber in der Kritik, den Jugendschutz nicht ausreichend zu beachten. Voriges Jahr hat TikTok/Musical.ly bereits wegen fehlenden Datenschutzes für Kinder eine Millionenstrafe an die US-Handelsbehörde FTC zahlen müssen. Seit vergangener Woche muss sich die FTC erneut damit befassen: US-Kinderschützer werfen TikTok in einer neuen Beschwerde vor, die Vereinbarung mit der FTC nicht einzuhalten und weiterhin den US-Datenschutz für Kinder zu missachten. Vorvorige Woche hat die niederländische Datenschutzbehörde ihrerseits Ermittlungen aufgenommen.

Mayer war zuletzt für den Aufbau des im Vorjahr gestarteten Streamingdienstes Disney+ zuständig, der den Unterhaltungskonzern in eine gedeihliche Online-Zukunft führen soll. Deshalb wurde der Manager als aussichtsreicher Nachfolger des langjährigen Disney-Chefs Robert Iger gehandelt. Diesen Spitzenposten hat dann aber im Februar der bisherige Chef der Themenpark-Sparte, Bob Chapek, bekommen.

Daher ist es keine große Überraschung, dass Mayer Disney nach 27 Jahren den Rücken kehrt. Seine Aufgaben bei The Walt Disney Company übernimmt Rebecca Campbell. (ds)