Warcraft 3 Reforged: Generalüberholtes RTS-Spiel startet im Januar 2020

Warcraft 3 Reforged erscheint nicht mehr wie früher vorgesehen dieses Jahr. Entwicklerstudio und Publisher Blizzard nennt den 29. Januar 2020 als neuen Veröffentlichungstermin. Deutsche Spieler können in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 2020 um 0:01 Uhr loslegen.

Laut Blizzard brauchen die Entwickler mehr Zeit, um ein qualitativ hochwertiges Remake von Warcraft 3 herauszubringen. Schon seit Ende Oktober 2019 läuft die Beta-Testphase, in der Spieler eine Vorabversion ausprobieren können. Wer Warcraft 3 Reforged im Blizzard-Store ab 30 Euro vorbestellt, erhält sofortigen Zugang zur Beta. Im Gegensatz zum Originalspiel ist die Neuauflage (samt Beta) Teil des Battle.net 2.0 und Blizzard-Launchers.

Vorbesteller, die mit der Verschiebung von Warcraft 3 Reforged unzufrieden sind, können ihren Kauf stornieren. Entsprechende Anweisungen hat Blizzard per E-Mail an alle Vorbesteller geschickt.

Spoils of War Edition für 10 Euro Aufpreis

Die Standardversion von Warcraft 3 Reforged kostet im Blizzard-Store 30 Euro. Diese enthält die komplette überarbeitete Einzelspielerkampagne und den neuen Multiplayer. Die 40 Euro teure Spoils of War Edition enthält vier Helden-Skins und Extras für andere Blizzard-Spiele, darunter ein Reitfahrzeug für World of Warcraft, Icons und Sprays für Overwatch, einen Diablo-3-Gefährten und Helden in Heroes of the Storm. Blizzard schaltet alle Extras für die anderen Titel nach der Vorbestellung frei.

Mit Warcraft 3 Reforged passt Blizzard auch einen Großteil der Einheiten und Fertigkeiten an, um das Balancing zu verbessern. Diese Änderungen erhält das Originalspiel ebenfalls per Patch. Nach der Veröffentlichung von Reforged sollen Besitzer beider Versionen miteinander spielen können (Crossplay). Für noch mehr Nostalgie bietet GOG Warcraft 1 und 2 mit Windows-10-Support an. (mma)