Warcraft 3 Reforged: Verärgerte Käufer bekommen ihr Geld zurück

Käufer von Warcraft 3: Reforged können das Strategiespiel zurückgeben, um ihr Geld zurückzuerhalten. Das schreibt Blizzard in einem Eintrag auf der Support-Webseite. Normalerweise geltende Einschränkungen in der Refund-Richtlinie von Blizzard werden demnach für die Neuauflage von Warcraft 3 ausgehebelt.

"Blizzard steht zur Qualität seiner Produkte und Dienste", schreibt Blizzard in dem kurzen Statement. Normalerweise gelten Einschränkungen beim Rückgaberecht im Bezug auf den Kaufzeitpunkt und die Spielzeit. Bei Warcraft 3 bekommen aber alle Spieler eine Rückzahlung, wenn sie diese einfordern. Eine entsprechende Anfrage kann man über den Link einreichen.

Mit einer großzügigen Richtlinie zu Rückerstattungen betreibt Blizzard Schadensbegrenzung: Die kürzlich veröffentlichte Neuauflage des Kult-Strategiespiels Warcraft 3 wird von Fans der Reihe heftig kritisiert: Einige Features aus dem Original fehlen, manche in Trailern zu sehende Änderungen wurden in der finalen Version nicht umgesetzt. Blizzard nimmt Spielern mit dem Release von Warcraft 3 Reforged außerdem die Möglichkeit, die unangetastete Originalversion zu spielen.

Blizzard verspricht Patches

So groß ist die Wut über Warcraft 3: Reforged, dass verärgerte Spieler das Strategiespiel beim Review-Aggregator Metacritic mit Negativwertungen zum schlechtesten PC-Spiel aller Zeiten votiert haben. Blizzard hat auf die Kritik seitens der Community mit einem umfangreichen Blog-Eintrag geantwortet, der auf die Hintergründe einiger strittiger Entscheidungen eingeht.

Die überarbeiteten Zwischensequenzen, die in früheren Trailern zu sehen waren, habe man zum Beispiel wieder entfernt, um dem Geist des Originals treu zu bleiben. Bugs und technischen Probleme sollen in künftigen Patches behoben werden, verspricht Blizzard in den Eintrag außerdem. (dahe)