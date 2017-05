Die apokalyptische Dunkelheit des 41. Jahrtausends soll auch auf dem Mac und auf Linux-Rechnern Einzug halten. Allerdings mit Wermutstropfen für Multiplayer-Cracks.

Der Strategiespiel-Hit Warhammer 40.000: Dawn of War III soll im Juni auch für macOS und Linux erscheinen. Das teilte der Entwickler Freal Interactive über Twitter mit. Feral ist darauf spezialisiert, Windows-Spiele auf die Mac- und Linux-Plattformen zu portieren. Die neue Version des Spiels soll am 8. Juni erscheinen.

Death comes for all: On June 8th, Warhammer 40,000: Dawn of War III arrives on macOS and Linux.

Visit the minisite: https://t.co/sTTFZXQZla pic.twitter.com/PWJXOwebSw