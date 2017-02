(Bild: Warner Home Video)

Warner Home Video bringt die Anfang April erscheinenden 4K-Neuauflagen der Harry-Potter-Filme auf Ultra HD Blu-ray mit erhöhten Kontrast (High Dynamic Range) nach dem HDR-Format Dolby Vision.

Die am 6. April erscheinenden Ultra-HD-Blu-rays der Filme "Harry Potter und der Orden des Phönix", "Harry Potter und der Halbblutprinz" und die beiden Teile von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" werden nicht nur ein natives 4K-Bild mit 3840 × 2160 Pixeln bieten. Sie sollen auch einen mit erhöhten Kontrast (High Dynamic Range, HDR) im "dynamischen" HDR-Format Dolby Vision offerieren. Dies teilte Warner Home Video (WHV) auf Nachfrage mit.

Zur Erinnerung: HDR bringt größere Kontraste und knalligere Farben. Ein besonders gutes Ergebnis verspricht Dolby mit seinem HDR-Verfahren "Dolby Vision", bei dem die Metadaten dynamisch (also Szene für Szene oder sogar Bild für Bild) übertragen werden. Bei den bislang erhältlichen Ultra HD Blu-rays kam hingegen nur das "statische" Format HDR-10 zum Einsatz, beim dem für den gesamten Film einmal Informationen zum vom Studio gewünschten Bildeindruck an den Fernseher übertragen werden.



Die kommenden Ultra HD Blu-rays der letzten vier Potter-Filme bieten erhöhten Kontrast nicht nur nach dem HDR-10-, sondern auch nach dem konkurrierenden Dolby-Vision-Format.

Zu WHVs Ankündigung passt, dass LG gerade seinen ersten UHD-Blu-ray-Player UP970 für den März angekündigt hat, der zum Preis von rund 300 Euro in der Lage sein wird, Dolby-Vision-Inhalte auf passenden Fernsehern wiederzugeben – nach einem im April/Mai erwarteten Firmware. Bereits auf dem Markt ist Oppos UHD-Blu-ray-Player UDP-203 für rund 850 Euro, der ebenfalls per Firmware-Update fit für Dolby Vision gemacht werden soll. Die übrigen bereits erhältlichen UHD-BD-Player werden die Harry-Potter-Filme mit einem HDR-10-Bild ausgeben, wenn sie an ein HDR-fähiges Wiedergabegerät angeschlossen werden.

DTS:X-Ton

Bereits im Januar hatte Warner mitgeteilt, dass die Harry-Potter-Filme als erste Scheiben des Studios 3D-Sound im DTS:X-Format bieten werden. Bislang unterstützte Warner im Heimkino-Bereich hinsichtlich 3D-Sound ausschließlich das Tonformat Dolby Atmos. Beide Formate erweitern im Heimkino beide die üblichen 5.1- und 7.1-Lautsprecher-Setups um Deckenlautsprecher und erlaubt so beispielsweise Sound-Effekte über den Köpfen der Zuschauer.

Einige Website hatten danach berichtet, dass der DTS:X-Sound für die deutsche Synchronfassung gelte. Das verwunderte etwas, da DTS auf der CES gegenüber heise online lediglich erklärte hatte, dass zwei DTS:X-Spuren auf einer Disc „möglich sein müssten“. Diese vage Angabe ließ darauf schließen, dass das Unternehmen selbst noch keine Produktion kennt, bei der das geplant ist. Allerdings schien es unwahrscheinlich, dass Warner beim englischen Originalton auf DTS:X verzichten würde.

Auf Nachfrage erklärte ein WHV-Pressesprecher dann auch, dass die neuen Potter-Discs nur den englischen Originalton in DTS:X bieten werden, während die deutsche Synchronfassung in DTS-HD Master Audio 5.1 vorliegen wird.

Der Vorverkauf der Ultra HD Blu-rays hat heute begonnen, der Online-Händler Amazon ruft aktuell für jede der Scheiben satte 50 Euro auf.