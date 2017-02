(Bild: US-Regierung / PD)

Berkshire Hathaway, die Investmentfirma von Warren Buffet, hielt zum Ende letzten Jahres Apple-Aktien im Wert von 6,64 Milliarden US-Dollar. Die Anteilsscheine stiegen am Dienstag weiter.

Apples Börsenperformance läuft in den letzten Monaten gut – und das scheint Großinvestoren anzuziehen. Wie nun aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht, hat Berkshire Hathaway, die Investmentfirma des Börsengurus Warren Buffet, im letzten Quartal 2016 kräftig bei Apple-Aktien zugekauft.

Vervierfachung der Anteilsscheine

Statt der "nur" 15,2 Millionen Anteilsscheine im Vorquartal hielt Berkshire Ende 2016 insgesamt 57,4 Millionen. Das entspricht mehr als einer Vervierfachung. Beim gestrigen Börsenstand waren die Aktien insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar wert. Berkshire hatte über die letzten Monate stetig zugekauft. Im Mai 2016 war bekanntgeworden, dass die Buffet-Firma mindestens eine Milliarde Dollar in Apple-Anteilsscheine investieren wolle.

Warren Buffet ist seit kurzem wieder zweitreichster Mann der Welt hinter Microsoft-Gründer Bill Gates. Sein Vermögen war aufgrund des aktuellen Booms an den US-Finanzmärkten, der durch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten mitausgelöst wurde, in den letzten Monaten um weitere 8 Milliarden Dollar angeschwollen.

Heuschrecke ist Großinvestor

Apple hat einige Großinvestoren. So wurde im Januar bekannt, dass der Private-Equity-Riese BlackRock mittlerweile 6,1 Prozent an der Apple hält. Das entsprach zum damaligen Zeitpunkt rund 38 Milliarden Dollar.

Die Apple-Aktie stieg am Dienstag wieder. Mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 135,02 Dollar erreichte sie sogar einen neues Allzeithochschlusskurs. 708 Milliarden Dollar ist der Konzern mittlerweile wert – mehr als jedes andere Unternehmen an den US-Märkten. Zum Vergleich: Die Google-Mutter Alphabet war am Dienstag 573 Milliarden Dollar wert, Microsoft "nur" 498,97 MIlliarden. Das soziale Netzwerk Facebook ist mit 386 Milliarden fast ein Schnäppchen. (bsc)