Was war. Was wird. Von Gedenktagen und den letzten Rätseln einer immer noch lauen Sommernacht.

Wie immer möchte die Wochenschau von Hal Faber den Blick für die Details schärfen: Die sonntägliche Wochenschau ist Kommentar, Ausblick und Analyse. Sie ist Rück- wie Vorschau zugleich.

Was war.

Wahlen? Ach ja. Welche Erdbeere darfs denn sein?

*** Es gibt sie noch, die guten, wichtigen Nachrichten. Sie kommen sogar aus den USA, wo ein von US-Präsident Clinton bestallter Richter eine Klage der Demokraten (DNC) gegen die Wahlbeeinflussung abgewiesen hat. Auf den 81 Seiten seiner Urteilsbegründung bestreitet Richter John Koeltl nicht, dass russische Hacker als fremde Macht aktiv waren und erfolgreich Material von Servern der demokratischen Partei stehlen konnten. Er kümmert sich auch nicht um die Mueller-Papers und die "Collusion". Dafür betont er die besondere Rolle des ersten Zusatzartikels der US-Verfassung und spricht insbesondere Wikileaks das Recht zu, die von Russland entwendeten Daten zu veröffentlichen. Der entsprechende Passus kann möglicherweise wichtig werden, wenn es um die Auslieferung von Julian Assange geht, die die Regierung Trump mit kaum verbrämten pressefeindlichen Argumenten betreibt:

"If WikiLeaks could be held liable for publishing documents concerning the DNC’s political financial and voter-engagement strategies simply because the DNC labels them ‘secret’ and trade secrets, then so could any newspaper or other media outlet. But that would impermissibly elevate a purely private privacy interest to override the First Amendment interest in the publication of matters of the highest public concern. The DNC’s published internal communications allowed the American electorate to look behind the curtain of one of the two major political parties in the United States during a presidential election. This type of information is plainly of the type entitled to the strongest protection that the First Amendment offers."

*** Das bringt uns zurück zu den guten alten Tagen (TM), als Julian Assange und Daniel Domscheit-Berg vor 10 Jahren gemeinsam auf dem Hackercamp HAR 2009 auftraten, während sie über die Informationsfreiheit diskutietren und vergeblich versuchten, den hackenden Besuchern weiße Wikileaks-T-Shirts zu verkaufen. Das Camp fand auf dem Gelände der ehemaligen sozialistischen Jugendorganisation statt, ganz in der Nähe des versteckten Dorfes, was uns wiederum zu den traurigeren Geschichten bringt: Heute vor 75 Jahren wurden Anne Frank und ihre Verwandten verhaftet, nachdem ihr Versteck verraten worden war. Das Gezerre um ihr berühmtes Tagebuch ist noch nicht ausgestanden, im Unterschied zum Streit um die Benennung eines ICE der Deutschen Bahn als Nachfolgerin der Reichsbahn, die Anne Frank nach Auschwitz transportierte.

*** Neben den guten Nachrichten und den traurigen Gedenktagen gibt es noch das Sommerrätsel, in dem nach der Wetware und der Hardware die Software an der Reihe ist. Nun ist Software ein weites Feld. Auf Vorschlag eines Heise-Lesers sind zehn Fragen zusammen gekommen, in denen über einen Assembler-Befehl der entsprechende Prozessor aus guten alten Tagen gesucht werden soll. Als Beispiel sei SEt X genannt, auch als SEX-Befehl für den ersten CMOS-Prozessor RCA 1802 bekannt. Dieser wurde dank seiner Unempfindlichkeit gegenüber kosmischen Strahlungen in etlichen Weltraummissionen eingesetzt. SEt X lädt das X-Register, welches wiederum bestimmt, welches der 16-Bit-Register als Indexregister benutzt wird. Die Fragen sind knackig wie Gurken aus dem Spreewald.

Also genug der Einstimmung, hier folgt Frage 1: Bei welchem anderen Prozessor kommt SEX zum Einsatz?

Woraus sich nicht wirklich logisch Frage 2 ergibt: ZAP klingt wie ein lautmalerischer Knall in einem Comic, ist aber ein Befehl für welches System?

*** Ist Deutschland der Geisterfahrer, der sich wundert, dass ihm Dutzende Autos entgegenkommen? Mit dem Auslaufen des 1987 unterzeichneten Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF-Vertrag) über landgestützte nukleare Mittelstreckenwaffen zum 2. August ist für Europa ein Stück Sicherheit verloren gegangen, wie dies Außenminister Heiko Maas formulieren ließ. Zwar hat der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow ein Moratorium vorgeschlagen, doch sowohl der Nordatlantikrat wie der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geben Russland die Schuld, mit seinem 9M729-System gegen die Bestimmungen des Vertrages verstoßen zu haben. Die USA hatten zuerst erklärt, sich nicht mehr an den Vertrag zu halten, darauf reagierte Russland. Jetzt dreht sich die Rüstungsspirale wieder, denn die USA wollen landgestützte Mittelstreckenwaffen in Asien stationieren, worauf Russland und China reagieren werden. Ob China sehr dran interessiert ist, mit US-Präsident Trump einen Deal zu machen, ist schwer die Frage. Und dann ist da noch der respektable Chairman Kim mit seinen Raketen, der seinen Freund Donald nicht enttäuschen wird.

Ach ja, wenden wir uns lieber zu Frage 3: ARHL möchte man den neuen kalten Kriegern zurufen. Das ist indes der undokumentierte Befehl von welchem Prozessor?

Woraus sich wiederum ganz logisch Frage 4 ergibt: SEE ist ein weiterer Set-Befehl, auf den welcher Prozessor reagierte?

*** Cyber ist auch nur ein Assembler-Wort? Von wegen. Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zeigt, dass man sich nach Kräften bemüht, das "offensive Wirken" in den kritischen Infrastrukturen des Gegners möglichst harmlos aussehen zu lassen. Auf die direkte Frage, ob die Bundesregierung "Software-Artefakte" kauft, die das Eindringen in kritische Infrastrukturen anderer Staaten unterstützen oder überhaupt erst emöglichen, kommt eine butterweiche Antwort: "Die Bundesregierung schließt aus, Software-Artefakte im Sinne der Fragesteller ohne die entsprechenden, insbesondere völkerrechtlichen, Rechtsgrundlagen einzusetzen." So drückt man sich um eine Antwort herum, was auf dem Markt der Überwachungsprogramme und Exploits eingekauft wird. Eine genauere Analyse gibt es linksfraktionell gesehen in separaten Informationen.

Gut, lassen wir das. Lieber Frage 5: "Ein Maschinenprogramm aus einem symbolischen Programm erstellen, indem symbolische Operationscodes durch absolute und symbolische Adressen durch absolute oder verschiebliche dargestellt werden." Was ist gesucht?

Und eine Frage als Aussage, die einer Antwort harrt - Frage 6: ALPHA/BETA ist eine Instruktion für einen Prozessor mit einer lustigen Geschichte.

Was wird.

Wenn die Hacker mit 2000 Autos Whoah! In the Brandenburgische Seenplatte einfallen, wird ihnen bei aller angestrebten Autarkie etwas fehlen und es wird nicht der Diesel für die zahlreichen Generatoren sein, die es braucht im unterverstromten Brick Wall Park: Ein Buch. Edward Snowdens Permanent Record wird erst am 17. September erscheinen und wenn es stimmt, was der Waschzettel da erzählt, kommt aus Russland das nächste Epos wie "Krieg und Frieden", geschrieben vom "Gewissen des Internets", gewissermaßen dem virtuellen Seelsorger an der guten alten Datenautobahn: "Ein junger Mann, der im Netz aufgewachsen ist. Der zum Spion wird, zum Whistleblower und schließlich zum Gewissen des Internets. Jetzt erzählt Edward Snowden seine Geschichte selbst. Dieses Buch bringt den wichtigsten Konflikt unserer Zeit auf den Punkt: Was akzeptieren wir – und wo müssen wir anfangen Widerstand zu leisten?" Etwas irritierend ist es schon, dass die deutsche Ausgabe im Gegensatz zur englischen Ankündigung das Wort "Spion" benutzt, denn das wollte Snowden nach eigenen Aussagen ja niemals sein, schon gar nicht einer, der im Verdacht steht, für Russland gearbeitet zu haben. Immerhin wird sich die Welt bald darüber informieren können, ob Snowden nur ein kleiner Systemadministrator war, wie einige Kritiker behaupten, oder ein programmierender Mastermind und exzellenter Bescheidwisser. Vielleicht gibt es auch die Antwort wie viel Freiheit der Rede Snowden in seinem russischen Exil genießt und ob es Grenzen gibt.

Da wären wir schon bei der Meinungsfrieheit und die gilt wohl auch für die Hardware. Also Frage 7: Welcher Prozessor übt sich in freier REDE?

Eine Überlegung davor führt zu Frage 8: Für welchen nicht besonders erfolgreichen Prozessor war REM keine Kommentarzeile?

Wie es im Sommerloch eine lange Tradition hat, kommt der Sommer mit großartigen Statements politischer Hinterbänkler und Neustarter einher. Weil in den USA gerade ein Fall von reverse genealogy zu der Verurteilung eines Täters führte, leistet sich auch Deutschland eine Debatte über neue Erlaubnisse bei der erweiterten DNA-Analyse. "Ist unbekannt, von welcher Person das Spurenmaterial stammt, dürfen zusätzlich Feststellungen über das Geschlecht, die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter der Person getroffen werden", das will die neue und noch nicht bekannte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) in die Strafprozessordnung aufnehmen. Die Formulierung klingt einfach, unterschlägt aber den brisanten Datenschutz und Aussagewahrscheinlichkeiten von 70 Prozent beim angenommenen Merkmal "helle Hautfarbe", wie es der Fall des Allgäuer Triebtäters zeigt. Im Sommerloch wird diese Problematik nicht diskutiert. So kommt der Überwachungsstaat voran, mit Hilfe der Splitterpartei SPD. Wofür stand noch einmal die Sozialdemokratie? Einer muss der Bluthund sein.

Also gut, sehen wir davon ab und kommen zu Frage 9: Voran geht's mit DLY – welcher 8 Bit-Prozessor konnte bis zu 131.593 Zyklen brauchen?

Und zum Schluss Frage 10: Mit WMP wurde bei welchem Prozessor was adressiert?

Aber lassen wir das mit der Hardware. Wen interessiert die heute schon noch? Blunen! Blumen für Alle! Was ist schon das hintergründige Denken, wenn man sich auch an der Oberläche aufhalten kann. (jk)