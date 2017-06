(Bild: governor.wa.gov)

Der US-Bundesstaat Washington will der Entwicklung autonomer Autos ein besonders günstiges politisches Klima bieten.

Im US-Bundesstaat Washington können demnächst autonome Autos auf öffentlichen Straßen getest werden, ohne dass in ihnen ein Fahrer sitzen muss. Das geht aus einer Verordnung hervor, die der Gouverneur des Bundesstaats Jay Inslee nun unterschrieben hat. Washington solle so führend in der Forschung für das autonome Fahren werden.

Inslee meint, durch selbstfahrende Autos werde der Verkehr sicherer. Jährlich stürben 33.000 in den USA durch einen Autounfall. Derzeit würden 94 Prozent der Unfälle durch menschliche Fehler verursacht. Auch verspricht sich der Gouverneur eine sauberere Luft und mehr Arbeitsplätze.

In Washington ist seit gut einem Jahr die Alphabet-Tochter Waymo mit autonomen Autos unterwegs. Dabei kam es dem Unternehmen auch darauf an, die Technik im Regen zu testen. Inslee hatte den Vertrag selbst mit dem Unternehmen ausgehandelt. Er betont, dass in seinem Bundesstaat über 20 Unternehmen ansässig sind, die sich mit autonomem Fahren beschäfigten. (anw)