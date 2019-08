Watch Dogs Legion: Mit neun Millionen Protagonisten durch London

Viele von Ubisofts Open-World-Spiele gelten als nicht sonderlich originell. Umso erfreulicher, dass der dritte Teil des Hacker-Abenteuers Watch Dogs nun mit einer echten Innovation glänzt: Jede einzelne in der offenen Welt auftauchende Figur ist spielbar – egal ob Polizistin, Rentner oder Gärtnerin: Alle können zu Protagonisten der Story werden. Da die Figuren prozedural generiert sind, wirbt Ubisoft mit sage und schreibe neun Millionen unterschiedlichen Charakteren.

Anschauliches Beispiel für das "Play as anyone"-System: Durch Watch Dogs Legion kann man auch mit einer älteren Dame kämpfen.

In unserem 45-minütigen Probespiel auf der Gamescom probierten wir eine handvoll Spielfiguren unterschiedlichen Alters, Ethnie und Geschlechts aus; und alle fühlten sich glaubwürdig an. Das ist technisch durchaus beeindruckend: Schließlich bewegt sich ein 20-jähriger Rapper komplett anders als eine 80-jährige Großmutter. Außerdem müssen Stimmlage und Akzent zur Figur passen. Ubisoft hat also etliche Schauspieler ins Motion-Capture-Studio geholt und alle im Spiel möglichen Dialoge von etlichen Sprechern aufnehmen lassen – eine Heidenarbeit. Leider konnten wir Ubisoft auf der Gamescom nicht entlocken, auf wie vielen Grundtypen die angeblich neun Millionen möglichen unterschiedlichen Figuren basieren – es dürften aber eine ganze Menge sein.

Herausforderung für Entwickler

Auch dramaturgisch ist die Masse der Protagonisten eine Herausforderung für die Entwickler. Schließlich können sie die Story nicht an vorgegebene Charaktere hängen; die Geschichte muss mit allen Protagonisten Sinn ergeben. Konkret bedeutet das, dass man in jeder Cutscene den aktuell gespielten Charakter sieht.

Trailervideo: Watch Dogs Legion (Quelle: Ubisoft)

Zu Beginn des Spiels hat man Zugriff auf drei Charaktere, allesamt Mitglieder der DeadSec-Hackergruppe. DeadSec kämpft für Bürgerrechte in einem totalitären Post-Brexit-London. Sieht man eine Person auf der Straße, mit der man gerne spielen würde, muss man diese erst von DeadSec überzeugen. Je nach deren Einstellung zu den Untergrund-Kämpfern ist das leichter oder schwerer; in der Praxis muss man für einen DeadSec-Sympathisanten lediglich eine Sidequest absolvieren, für eine neutral eingestellte Person zwei und für DeadSec-Gegner drei. Eine dieser Missionen führt uns beispielsweise ins Polizei-Hauptquartier, wo wir das Vorstrafenregister eines potenziellen Deadsec-Mitglieds löschen.

Aggressiv ballern oder passiv hacken?

Abgesehen von der "Play as anyone"-Technik (so nennt das Ubisoft) spielt sich Watch Dogs Legion ähnlich wie der Vorgänger Watch Dogs 2: Man gurkt durch die Stadt und infiltriert gegnerische Gebäude; dabei kann man auf unterschiedliche Weise vorgehen, aggressiv ballernd, defensiv schleichend oder sogar passiv hackend; statt selbst ins Gebäude zu laufen, schickt man einfach eine Drohne vorbei.

Insgesamt macht das Watch Dogs Legion einen durchaus überzeugenden Eindruck; wenn uns auch die Grafik noch etwas bieder vorkam – in der von uns gespielten Alpha-Version gab es noch keine Post-Effekte. Das Spiel soll am 6. März 2020 für PC, PS 4 und Xbox One veröffentlicht werden. (jkj)