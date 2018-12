Waymo startet offiziell Robotaxi-Service in Arizona

Die Google-Schwesterfirma Waymo hat offiziell ihren Robotaxi-Dienst in der US-Stadt Phoenix gestartet. Er stehe allerdings zunächst nur "hunderten" Einwohnern zur Verfügung, die den Service in den vergangenen Monaten bereits kostenlos getestet hatten. Das kommerzielle Angebot "Waymo One" soll nun Geld kosten, zu den Tarifen machte die Firma keine Angaben.

Die Autos werden per App bestellt, ähnlich wie bei anderen Fahrdiensten. Anfangs soll noch ein Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen und bei Bedarf die Kontrolle übernehmen. Waymo testet in der Region aber bereits auch Roboterwagen ohne einen Menschen am Steuer.

Fahrpreis wohl ähnlich wie bei Uber und Lyft

Die zu Robotaxis umgebauten weißen Minivans des Modells Chrysler Pacifica bedienen eine Fläche von rund 260 Quadratkilometern, wie Waymo-Produktchef Dan Chu dem IT-Blog "The Verge" sagte. Waymo macht keine Angaben dazu, wie schnell mehr Nutzer und weitere Gebiete der Stadt im Bundesstaat Arizona hinzukommen sollen. Ein Reporter von "The Verge" zahlte für eine rund drei Meilen (knapp 5 km) lange Fahrt gut sieben Dollar – die Preise wären damit in etwa auf dem Niveau von Fahrdiensten wie Uber und Lyft.

Waymo entstand aus Googles Roboterwagen-Projekt, bei dem seit 2009 selbstfahrende Autos auf die Straße geschickt werden. Die Firma gilt als besonders weit bei der Technik, an der auch Autohersteller, Zulieferer, Start-ups und IT-Schwergewichte wie Apple arbeiten.

(dpa) / (anw)