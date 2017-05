Erster Tag auf der re:publica in Berlin – neben Talks über das Internet gibt es auch Projekte zum Anfassen und Mitmachen.

Am ersten Tag der re:publica gab es im Makerspace vom Global Innovation Gathering (GIG) und dem Fablab Berlin schon einiges zu sehen und selber bauen. Neben Workshops, Demos und Ausstellungen im Makerspace gibt es auch einige Vorträge, rund um die Themen Open Health, Bio-Hacking, Musik und Fashiontech. Schwerpunktdes GIG sind Tech-Innovationen und Maker-Projekte aus Asien, Afrika und Lateinamerika.

Bild 1 von 17 Der GIG Makerspace auf der re:publica 2017 (17 Bilder) Chewbacca, Boba Fett und Yoda – die 3D-Drucker des Fablabs Berlin ziehen beim gemeinsamen Makerspace mit dem Global Innovation Gathering (GIG) immer noch alle Augen auf sich.



Zuerst haben wir mit der brasilianischen Architektin Rebeca Duque Estrada gesprochen, die bereits im letzten Jahr dabei war. Statt Wearables aus Kombucha hat sie dieses Mal mit Elektronik gearbeitet und leuchtende Nachrichten auf Taschen gezeigt.

Um die Möglichkeiten von Maker-Technologien ging es in der Podiumsdiskussion mit Isabelle Dechamps und Annemarie Hackel. Sie arbeite im Fablab Berlin an Verbesserungen für Rollstühle bei „Made for my Wheelchair“ und individuellen Prothesen aus dem 3D-Drucker.

(hch)