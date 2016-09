Webhosting-Pakete für dynamischen Inhalte zeigen große Unterschiede bei Performance, Leistung und Bedienfreundlichkeit, zeigt ein aktueller Test der c't

Die Wahl eines Webhosting-Pakets entscheidet nicht nur über Funktionsumfang und Bedienfreundlichkeit, auch bei Performance gibt es zwischen den verschiedenen Anbietern große Unterschiede. Das berichtet c't in einem aktuellen Test, der Hosting-Angebote von 1&1, 1blu, All-Inkl, Goneo, Hetzner, Host Europe, Netcup und Strato verglichen hat.

Bei den in einem Zeitraum von zwei Wochen erfolgten Messungen zeigte vor allem Host Europe in puncto Performance eine gute Leistung: Der Abruf einer Wordpress-Seite mit rund 1 MByte benötigte dort im Schnitt nur 0,78 Sekunden. Schlecht schnitten dagegen Strato und 1&1 ab, bei denen die durchschnittliche Ladezeit bei über 2 Sekunden lag. Während das schlechte Ergebnis bei 1&1 von massiven Schwankungen an zwei der Test-Tagen herrührte, zeigte Strato im gesamten Zeitraum eine schlechtere Performance. Positiv: Die Server-Erreichbarkeit war bei allen Anbietern zufriedenstellend, selbst der in dieser Kategorie am schlechtesten abschneidende Hoster Netcup kam auf gute 99,9 Prozent.

Webhosting-Pakete für 10 Euro

Die für den Test ausgewählten Webhosting-Pakete für um die 10 Euro pro Monat unterschieden sich auch beim Funktionsumfang deutlich, am meisten Ausstattung bieten in dieser Preiskategorie 1&1 sowie Strato. Positiv: Seit einigen Monaten haben viele Anbieter SSL-Zertifikate inklusive. Beim Kauf eines Pakets gilt bei den Hostern weiterhin, sich genau das Kleingedruckte durchzulesen: So entpuppte sich beispielsweise das "inklusive" SSL-Zertifikat bei Host Europe als Test-Zertifikat, für das nach Ablauf eines Monats 2,49 Euro fällig waren.

