Webinar: Microsoft Teams Prozesse & Best Practices für die Unternehmenspraxis

Im Zuge der Corona-Krise und der damit verbundenen Arbeit in verteilten Teams arbeiten Unternehmen zunehmend mit Videokonferenzen und digitalen Kollaborationswerkzeugen. Ein besonders umfassendes Tool kommt aus Redmond: Microsoft Teams. Allerdings lassen viele Firmen dessen Möglichkeiten oft ungenutzt. Wer den Einsatz von Microsoft Teams im eigenen Unternehmen voranbringen möchte, sollte sich deshalb die zweite Auflage des vierstündigen Webinars "Microsoft Teams in der Praxis – Grundlagen, Funktionen, Praxistipps für den Unternehmenseinsatz" am 17. September (9 bis 13 Uhr) nicht entgehen lassen.

Referent ist erneut Alexander Eggers, geschäftsführender Gesellschafter der epc GmbH. Er hat bereits langjährige Erfahrung in der Einführung von Teams und Office 365 in Unternehmen gesammelt. In dem Webinar zeigt der Teams-Experte auf, welches Potenzial Teams für die digitale Zusammenarbeit bietet, etwa mit Live Events, Telefonie, Private Channels, Analysefunktionen und ausgesuchten, praktische Apps und Konnektoren.

Best Practices für die Unternehmenspraxis

Im Folgenden zeigt Ihnen Alexander Eggers, wie Sie aus all diesen Möglichkeiten Prozesse formen, die Ihre Mitarbeiter effektiver arbeiten lassen. Profitieren Sie von Do’s und Don’ts – und Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis. Erfahren Sie ebenso, was Sie beachten sollten, wenn Sie Teams in Ihrem Unternehmen einführen und wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, richtig zu kommunizieren. Zum Abschluss des Webinars beantwortet unser Referent alle noch offenen Fragen

Am Webinar können Sie ganz bequem aus dem Büro oder von Zuhause aus teilnehmen. Ein nachträglicher Zugang zu den Materialien ist ebenso inklusive wie die Möglichkeit, Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Ein Ticket für die Teilnahme kostet 169 €. (vza)