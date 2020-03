Wegen Coronavirus: Starts von Weltraumbahnhof in Kourou ausgesetzt

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden alle geplanten Starts von Europas Weltraumbahnhof Guayana bei Kourou in Französisch-Guayana ausgesetzt. Das teilte Arianespace am heutigen Montag mit und begründete den Schritt mit den Maßnahmen, die die französische Regierung im Kampf gegen die Verbreitung des Virus beschlossen hat: "Mit dieser außergewöhnlichen Maßnahme soll die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der lokalen Bevölkerung geschützt werden", teilte das Unternehmen mit. Die Vorbereitungen neuer Starts sollen erst wieder aufgenommen werden, wenn es die gesundheitliche Lage erlaubt.

Erste Menschen in dem Übersee-Départment infiziert

Französisch-Guayana ist ein französisches Übersee-Départment im Norden Südamerikas und hat rund 240.000 Einwohner. Der Weltraumbahnhof Kourou liegt an der Küste des Landes und wird von der französischen Raumfahrtagentur CNES betrieben. Hier in der Nähe des Äquators sind Raketenstarts deutlich billiger als etwa in Europa, weil hier die Erddrehung startenden Raketen eine höhere Geschwindigkeit mitgibt.

In dem Übersee-Départment gibt es inzwischen sieben bestätigte Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, das auf dem französischen Festland bereits mehr als 120 Menschenleben gefordert hat. Während dort nun bis auf Weiteres alle nicht lebensnotwendigen Einrichtungen geschlossen bleiben müssen, gilt das noch nicht für Französisch-Guayana, berichtet France Info. Versammlungen mit mehr als 100 Personen wurden demnach aber untersagt, um die Einschleppung des Virus zu verlangsamen.

Von Kourou aus waren in den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres bereits drei erfolgreiche Starts gelungen, bei denen insgesamt fünf Satelliten ins All gebracht wurden. Wann es nun weitergehen könnte, hat Arianespace in der Mitteilung offengelassen. Gegenwärtig sieht es jedoch nicht danach aus, dass die Pandemie bald ihr Ende finden könnte. Die Raketen und die Nutzlast der ursprünglich geplanten nächsten Starts sollen nun aber erstmal in einen Ruhezustand versetzt werden, teilte der Konzern mit. (mho)