Wegen eines kritischen Tests des AMD-Prozessors Ryzen 7 1800X erhielt GamersNexus-Gründer Stephen Burke Morddrohungen.

Der Gründer der englischsprachigen Hardware-Webseite GamersNexus erhielt eigenen Angaben zufolge Morddrohungen aufgrund seines Testartikels zum neuen AMD-Prozessor Ryzen 7 1800X. Dies gab Stephen Burke via Twitter bekannt.

Receiving death threats over the #ryzen review. Folks, that's not normal. ^SB — GamersNexus (@GamersNexus) March 5, 2017

In seinem Test prangerte Burke unter anderem an, dass alle von AMD veröffentlichten Spiele-Benchmarks die GPU stark belasteten und deshalb nicht die tatsächliche Prozessorleistung erkennen ließen. Die Bedeutung der CPU für ein Spiel zeigt sich eher in niedrigen Auflösungen und in Szenarien, wo vor allem die CPU-Kerne gefordert sind.

Und genau da zeigt der Ryzen-Prozessor Schwächen und hinkt Intels Core i7-7700K und Core i7-6900K hinterher. Das ist für Gamer zwar kaum relevant, da Ryzen immer noch schnell genug ist, damit Spiele auch die schnellsten Grafikkarten ausreizen können. Dennoch hatte man mit diesem Low-Res-Verhalten im Vorfeld nicht gerechnet – vor allem aufgrund der guten, konkurrenzfähigen Anwendungsleistung.



In synthetischen Benchmarks macht der Ryzen 7 1800X eine gute Figur.

Vor dem Start der Ryzen-Prozessoren erhielten ausgewählte Redaktionen Testmuster vom Typ Ryzen 7 1800X, darunter auch c't. Dazu bekamen die jeweiligen Journalisten zahlreiche technische Informationen, hatten die Möglichkeit mit AMD-Ingenieuren zu sprechen und erhielten Dokumente mit Ergebnissen von Benchmarks und den zugehörigen Einstellungen (Reviewers Guide). Das ist üblich, damit die Tester die Testumgebung des Herstellers nachvollziehen können, auch um Fehler im jeweils eigenen Testaufbau erkennen zu können.

AMD führte im Ryzen Reviewer's Guide zum 1800X unter anderem Ergebnisse zahlreicher Gaming-Benchmarks auf, verwendete dabei mit der Nvidia Titan X aber ausschließlich die "grafiklimitierte" 4K-Auflösung sowie weitere Einstellungen, welche die GPU stark fordern. Benchmarks mit 2560 × 1440 Pixeln (WQHD) wurden von AMD nur mit Ryzen 7 1700X und 1700 durchgeführt, aber jeweils mit schwächeren Grafikkarten (GeForce GTX 1080 und GTX 1070) und ebenfalls in sehr hohen Qualitätsstufen.

Viele PC-Spieler verwenden auch heute noch Displays mit Full-HD-Auflösung. AMDs 4K- und WQHD-Werte ließen nicht erahnen, dass Ryzen 7 1800X in Auflösungen mit höchstens 1920 × 1080 Bildpunkten deutlich abfällt. Die genaue Ursache ist trotz zahlreicher Spekulationen bis dato noch nicht bekannt; AMD zufolge ist es hauptsächlich ein Software-Problem. (mfi)