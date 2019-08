Wegen erneuerbarer Energien: Kohlekraftwerk steht still

Ein Kohlekraftwerk bei Hannover steht still. Für die Betreiber ist es unwirtschaftlich, da die Preise an der Strombörse derzeit so niedrig sind.

Das Kohlekraftwerk Mehrum am Mittellandkanal. (Bild: Kohlehafen des Kraftwerks am nahe gelegenen Mittellandkanal, Crux (CC BY-SA 2.5) )