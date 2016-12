Für jeden Gratis-Download von FreeOffice und FlexiPDF Basic spendet der Nürnberger Hersteller 10 Cent an Hilfsprojekte.

Wie schon in den Jahren zuvor startet SoftMaker auch dieses Jahr unter dem Motto "Load and Help" eine Spendenaktion: Für jeden Download von FreeOffice für Windows oder Linux und der PDF-Software FlexiPDF Basic für Windows spendet der Nürnberger Software-Hersteller 10 Cent an Hilfsprojekte in aller Welt. In den vergangenen Jahren kamen so laut SoftMaker über 36.000 Euro Menschen in Not zugute, mit denen unter anderem Obdachlose in Deutschland unterstützt und Solarlampen für Afrika finanziert wurden.

Bis Heiligabend stehen FreeOffice und FlexPDF auf der Load-and-Help-Website zum Download bereit. Dort will SoftMaker auch stets die aktuelle Anzahl der Downloads, die daraus resultierenden und die geförderten Projekte bekanntgeben. Der Download erfordert die Angabe einer E-Mail-Adresse. Gegenüber heise online versicherte Geschäftsführer Martin Kotulla, keine dieser E-Mail-Adressen zu verkaufen oder zu vermieten und es wäre ein Vertrauensbruch gegenüber dem Kunden.

Die Bürosoftware FreeOffice 2016 für Windows und Linux enthält die Textverarbeitung TextMaker, die Tabellenkalkulation PlanMaker und die Präsentationssoftware Presentations, die auch Word-, Excel- beziehungsweise PowerPoint-Dateien öffnen und speichern können. FlexiPDF Basic für Windows ist eine abgespeckte Version des neuen PDF-Editors FlexiPDF, mit der man PDF-Dateien betrachten, drucken, durchsuchen und kommentieren kann. (db)