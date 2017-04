Action-Cam, Fotoapparat, Camcorder? Oder reicht das Smartphone als Überall-Kamera für vorzeigbare Videos aus?

Der Camcorder gilt als altbacken, die Fotokamera als sperrig, die Action-Cam kann nur Weitwinkel – die optimale Ausstattung für den Urlaub zu finden ist gar nicht so einfach. Dabei wurde noch nie soviel Videomaterial gefilmt wie heutzutage. Jede Minute landen über 300 Stunden selbstgedrehte Videos allein bei YouTube.

Jede der Gerätekategorien bringt ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich: ob die zoomstarke Optik des Camcorders, das wasserdichte Schutzgehäuse der Actioncam oder die hohe Lichtempfindlichkeit der meisten Fotokameras. Schon diese technischen Parameter weisen auf deutliche Unterschiede hin, die sich in der Praxis deutlich auf das gefilmte Ergebnis niederschlagen. Obendrein wissen die klassischen Foto- und Filmgerätschaften schon in Sachen Handhabung zu überzeugen. Hier hat man mit dem Smartphone eine eher ungünstige Lösung in der Hand.

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub geht es dann darum, das Beste aus dem mitgebrachten Material zu machen. Da ist die geeignete Schnittsoftware gefragt, die sich gut bedienen lässt und die wichtigsten Funktionen bereitstellt – bis zum Upload auf gängige Videoportale im Internet. Allerdings stellt sich dann die Frage, was man filmen und veröffentlichen darf, ohne in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten.

Antworten darauf, Empfehlungen zur Wahl der Kamera oder Tipps zum Schneiden – all das findet sich in der aktuellen c't Ausgabe 10/17.

(uh)