(Bild: Deutsche Post)

Fahren, folgen, stoppen: Mehr kann der neue Roboter der Post nicht. Doch sollte er seine Alltagstauglichkeit beweisen, könnte das ein Durchbruch werden.

Ein Blick auf die Beine von Cindy Rexrodt – dann weiß der Roboter, wo es lang geht. Er setzt sich in Bewegung und folgt der 35-jährigen Postzustellerin auf Schritt und Tritt. Erst als ein Passant zwischen Briefträgerin und Roboter tritt, ist Schluss: Die Maschine erkennt die Gefahr und bremst abrupt.

Postbot hat die Deutsche Post die neue Maschine getauft. Getestet wird sie ab kommender Woche im nordhessischen Bad Hersfeld. Mit Vorbilder aus Science-Fiction-Filmen hat der gelbe Kasten auf Rädern wenig gemein, den Postvorstand Jürgen Gerdes am Mittwoch in der Kleinstadt vorstellte. Das 1,50 Meter hohe Gefährt kann lediglich einer Person in Schrittgeschwindigkeit folgen und 150 Kilogramm Post transportieren.

11.000 bis 14.000 Schritte pro Tag

Trotzdem setzt der Konzern große Hoffnungen in den Postbot: Das elektrisch fahrende Gerät soll Zusteller entlasten und den körperlichen Verschleiß verringern. "Es geht darum, den Menschen zu unterstützen, länger fit zu bleiben", sagt Gerdes. Denn in einigen Tausend Zustellbezirken in Deutschland muss die Post immer zu Fuß ausgetragen werden. Den klassischen, schweren Karren könnte der Postbot ersetzen.

11.000 bis 14.000 Schritte macht Zustellerin Cindy Rexrodt an jedem Arbeitstag. Der Körper gewöhne sich daran. "Doch anfangs war es wie jeden Tag Fitnessstudio", sagt die 35-Jährige.

Milliardenmarkt letzte Meile

Auch Robotikforscher beobachten den sechswöchigen Versuch der Post genau: Der Transport auf der so genannten letzten Meile – also die Wegstrecke zur Haustür des Kunden – sei ein Milliardenmarkt, sagt Alin Albu-Schäffer. Der Professor ist Leiter des Instituts für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Unter Laborbedingungen habe es zwar schon oft erfolgreiche Transportsysteme gegeben. "Soweit ich weiß, gibt es aber keine Firma, die das zum Produkt machen konnte", erklärt er. Die Herausforderung sei, es "kostengünstig und sicher" zu gestalten. Denn ein Roboter mit 150 Kilogramm könne prinzipiell gefährlich werden, wenn er nicht rechtzeitig stoppe. Natürlich seien Versuche, komplett selbst fahrende Roboter zu nutzen, spektakulärer. "Aber vielleicht macht es Sinn, über kleine Schritte da heranzugehen", sagt Albu-Schäffer.

Kein Ersatz für Menschen

Bedenken gegen die neue Technik versucht Postvorstand Gerdes zu zerstreuen: "Wir führen solche Geräte nicht ein, um Arbeitsplätze zu ersetzen." Der Roboter komme nicht an die Briefkästen heran und sei "völlig ahnungslos". Auch die Leistung von Briefträgern könne man nicht überwachen: Der Postbot erhebe und speichere keine Daten.

Die Gewerkschaft sieht die Vorteile: "Hohe Gewichte sind für die Beschäftigten in der Zustellung ein Problem", sagt Sigrun Rauch, zuständig bei Verdi für Postdienste, Speditionen und Logistik. Man begrüße den Versuch mit dem Begleitroboter, vor allem wenn solche technischen Hilfsmittel dazu beitrügen, die körperliche Belastung der Beschäftigten zu verringern. "Eine Sorge vor dem Verlust von Arbeitsplätzen haben wir nicht", erklärt Rauch.

Dass der Roboter in einer nordhessischen Kleinstadt seinen ersten Alltagstest absolviert, liegt an Bad Hersfeld. Die Stadt bezeichnet sich selbst als "Smart City", also vernetzte Stadt. Sie hat der Post den Test durch eine Ausnahmegenehmigung ermöglicht. Über die Technik und den Preis des Postbots schweigt die Deutsche Post dagegen - aus Wettbewerbsgründen. Gerdes verrät nur, dass der Postbot auf Basis eines Roboters der französischen Firma Effidence entwickelt wurde, die sich auf Logistikroboter speziaisiert hat. Zudem erkenne der Roboter die Beine des Zustellers. (Göran Gehlen, dpa) / (axk)