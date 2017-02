Die neuen Status-Updates des Messengers bestehen aus Bildern, Videos oder GIFs, die mit Emojis, Texten und Zeichnungen aufgehübscht werden – und nach 24 Stunden wieder verfallen.

Am kommenden Freitag wird WhatsApp acht Jahre alt. Das Unternehmen feiert seinen Geburtstag mit der Wiederveröffentlichung seiner Status-Funktion, der Kernzelle von WhatsApp. Das hat das Unternehmen in seinem Blog angekündigt. Anfangs konnten Nutzer mit WhatsApp nur in Form einer Statusmeldung mitteilen, was sie gerade unternehmen. Eine Nachrichtenfunktion hat WhatsApp erst Monate später hinzugefügt.

Status-Update-Funktion erscheint am 24. Februar



... und heute.

Bild: WhatsApp

Diese Status-Update-Funktion kommt jetzt zurück, allerdings in deutlich aufgebohrter Version: Mit einer ebenfalls neuen WhatsApp-Kamera sollen Nutzer Bilder, Videos und GIFs mit Emojis, Texten und Zeichnungen aufhübschen und teilen können. Wie normale Nachrichten sind auch die Updates Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Entscheidender Unterschied zu den normalen WhatsApp-Nachrichten: Alle Updates verfallen nach 24 Stunden.

Die neue Funktion, die am 24. Februar veröffentlicht wird, erscheint wie eine Reaktion auf Konkurrenz-Apps, allen voran Snapchat. Das bietet mit seinen Stories eine ähnliche Funktion. (jo)