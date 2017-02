(Bild: miniot.com)

Der anhaltende Vinyl-Boom bringt auch den Markt für Plattenspieler in Schwung. Spannend sind vor allem Innovationen wie das Wheel von Miniot: Das schöne Gerät besticht durch eleganten Minimalismus und eine clevere Bedienung.

Wheel ist eine Scheibe – und eine Schönheit. Der minimalistische Plattenspieler ist etwas breiter als eine Schallplatte und lässt alles Unnötige weg. Statt vieler Knöpfe gibt es nur einen einzigen Schalter. Die gesamte Technik verbirgt sich unter der Schallplatte in einem runden Gehäuse aus Walnuss-, Mahagoni- oder Kirschbaum-Holz. Entwickelt hat Wheel das niederländische Familienunternehmen Miniot, das bislang schicke Holzhüllen für iPads und iPhones herstellt.



Beim Wheel-Plattenspieler befindet sich der Tonabnehmer unter der Schallplatte. Bedient wird er komplett über einen einzigen Schalter.

Analoges Hörvergnügen

Der Tonabnehmer (ein angepasster AudioTechnica AT95E) befindet sich unter der Platte, ist also im Betrieb unsichtbar und versperrt nicht die Sicht aufs rotierende Vinyl. Die Nadel ist immer wohlbehütet und vor Staub geschützt. Gesteuert wird der Plattenspieler über den Mittelstift, der gleichzeitig Schalter ist. Stupst man dessen Spitze an, pausiert die Wiedergabe. Stößt man den Stift nach links oder rechts, springt die Nadel zum nächsten oder vorherigen Titel – wie beim CD-Player. Die richtige Rille findet Wheel mittels Infrarot-Sensor.

Auch die Anschlüsse verbergen sich unter dem Gehäuse. Wheel verfügt ausschließlich über analoge Cinch-Audioausgänge und ein 3,5-mm-Klinkenstecker. Denn: "Music is analog, so is Wheel."

Wheel als Kickstarter-Projekt

Einfach kaufen kann man Wheel jedoch noch nicht: Der Plattenspieler existiert lediglich als Prototyp. Für die Serienproduktion sammelt Miniot derzeit Geld auf Kickstarter – und das ziemlich erfolgreich: Die als Ziel angepeilten 50.000 Euro hat das Projekt längst erreicht. Momentan wollen mehr als 230 "Backer" zusammen über 120.000 Euro zahlen. Gut zwei Wochen haben Vinyl-Liebhaber noch Zeit, 568 Euro für den besonderen Plattenspieler zu investieren. Der spätere Ladenpreis soll bei 800 Euro liegen.

Wie jedes Kickstarter-Projekt kann Wheel dennoch scheitern. Wenn aber alles gut läuft, soll das Wheel im November dieses Jahres ausgeliefert werden. Miniot produziert ausschließlich in Holland und verbaut nur die "besten Komponenten", weshalb man lieber Holz anstelle von Plastik verwende.

Ungewöhnliche Plattenspieler sind angesagt

Ungewöhnliche Plattenspieler mit technischen Finessen sind offenbar im voll Trend: Der LOVE etwa ist ein großer Tonarm und der "erste intelligente Plattenspieler", der sich mit einer App steuern lässt. Das Kickstarter-Projekt läuft noch bis 8. März und hat bereits 700.000 US-Dollar eingesammelt; als Ziel angepeilt waren wie beim Wheel 50.000 US-Dollar.

Etwas weniger Geld ist für den MAG-LEV Audio zusammengekommen, aber mit einer halben Millionen Dollar doch noch eine Menge. Der MEG-LEV erstaunt mit schwebendem Plattenteller und soll eines Tages für gut 1400 Dollar zu kaufen sein. Auch die großen Hersteller, die keine Kickstarter-Kampagnen nötig haben, bringen wieder neue Schallplattenspieler auf den Markt: Sony den PS-HX500 und Technics seine SL-1200er-Serie. Es knistert also gewaltig. (dbe)