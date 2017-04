(Bild: Apple / BusinessInsider)

In Kalifornien sind mehrere Dokumente aufgetaucht, die Details zu Apples Fahrversuchen mit autonomen Autos verraten. Hardware kommt unter anderem von Logitech.

Dass Apple in Amerika selbstfahrende Autos testet, ist spätestens seit Mitte April bekannt. Zu diesem Zeitpunkt gelangten Unterlagen an die Öffentlichkeit, dass der Konzern eine entsprechende Genehmigung für öffentliche Straßen beantragt hat. Nun sind weitere Dokumente aufgetaucht, die Details zu den Fahrversuchen enthalten. Die Wirtschaftsnachrichten-Website BusinessInsider veröffentlichte Auszüge aus einem Dokument namens "Development Platform Specific Training", in dem der Konzern gegenüber den Behörden ausführt, wie seine Testfahrer trainiert werden.

Logitech-Steuerung eingebaut

Apple hat demnach bereits ein "Automated System" für selbstfahrende Autos entwickelt und bringt seinen Mitarbeitern nun bei, wie man dieses zu bedienen hat – inklusive einer eventuellen Übernahme der Steuerung im Notfall. Die eingesetzten Modelle – es handelt sich offenbar um umgebaute Lexus-SUVs (RX450h), wie sie auch Google in Fahrversuchen einsetzt, werden über ein "Drive by Wire"-System gesteuert. Um das System zu bedienen, nutzen die Apple-Autos Videospiel-Steuerelemente (Pedale und Lenkrad) von Logitech.

Eingreifen ins autonome Fahren

Apple-Mitarbeiter sollen verschiedene Fahrmanöver testen, etwa eine niedrige oder eine hohe Geschwindigkeit zu halten, enge Kurven zu fahren oder in autonome Fahrmanöver einzugreifen. Dazu gibt es etwa einen "Manual Override"-Modus durch das Ergreifen des Lenkrads oder das Betätigen von Pedalen. Kontrolliert werden kann das System jeweils nur von einem einzelnen Fahrer.

Software statt eigenes Auto

Die Fahrversuche dürften bereits kurzfristig erfolgen. Apple soll mindestens zwei Jahre an eigenen Autos werkeln, hat diese Ideen aber wie üblich niemals offiziell bestätigt. Die Strategie änderte sich allerdings im Laufe der Zeit. Sollte zunächst tatsächlich ein Fahrzeug von Apple gefertigt werden, beschäftigt sich der Konzern derzeit angeblich vor allem mit der Software. Dafür hat Apple unter anderem den Mitgründer des von Blackberry aufgekauften Echtzeitbetriebssystems QNX angeheuert. (bsc)