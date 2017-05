Ein Gesetzesantrag Republikanischer US-Senatoren zielt darauf ab, Netzneutralität in den USA auf Dauer abzuschaffen: Der Regulierungsbehörde FCC soll die Kompetenz entzogen werden.

Rechtliche Auflagen zur Wahrung der Netzneutralität im Internet sind führenden Republikanern ein Dorn im Auge. Ihr Parteifreund Ajit Pai, Vorsitzender der Regulierungsbehörde FCC, hat auch schon ein Verfahren eingeleitet, an dessen Ende die Verordnung über die Netzneutralität rückgängig gemacht werden soll. Doch ist umstritten, ob dieser Weg der Abschaffung der Netzneutralität legal wäre. Daher haben neun Senatoren, allesamt Republikaner, am Montag im US-Senat zusätzlich ein Gesetz beantragt.

Ihr Gesetzesantrag soll "Restoring Internet Freedom Act" (etwa: Gesetz zur Wiederherstellung der Freiheit im Internet) heißen und trägt die Nummer S. 993. Das beabsichtigte Gesetz würde nicht nur die Netzneutralitäts-Verordnung der FCC für ungültig erklären. Darüber hinaus würde der Behörde auf Dauer verboten, Breitband-Internetzugangsdienste als Telekommunikationsdienst einzustufen. Damit würde die Regulierungskompetenz der FCC bezüglich Internetprovider auf einen Bruchteil reduziert.

Einen ähnlichen Gesetzesantrag hatte es bereits letztes Jahr gegeben. Denn aus republikanischer Sicht ist Regulierung grundsätzlich schlecht. Senator Ted Cruz, einer der Mitunterzeichner des Gesetzesantrages, hat Netzneutralität schon 2014 als "Obamacare für das Internet" bezeichnet. Und Obamacare ist für Republikaner ganz pfui.

Am Montag wiederholte Cruz den hinkenden Vergleich. Für ihn ist die Verordnung der FCC gar ein Staatsstreich, den "Obama und seine Freunde bei der FCC still und leise durchzuführen suchten". "Wir müssen das freie und offene Internet schützen, und den Unternehmen wie den Nutzern, die im Ökosystem des Internet tätig sind, Stabilität geben", fügte Cruz hinzu. Diese Zielsetzung könnte auch von Befürwortern der Netzneutralität stammen – doch haben die beiden Seiten völlig konträre Definitionen von "frei" und "offen".

"Net Neutrality" is Obamacare for the Internet; the Internet should not operate at the speed of government.