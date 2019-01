Wie Raumfahrt das Erbgut verändert

Scott Kellys letzte Mission auf der Internationalen Raumstation ISS dauerte fast ein Jahr – so lange wie eine Reise zum Mars inklusive Rückflug. Dabei haben Forscher untersucht, welchen Einfluss die lange Schwerelosigkeit auf den Körper hat. Als „Kontrollgruppe“ diente Scotts eineiiger Zwillingsbruder Mark, der ebenfalls Astronaut ist.

In der aktuellen Ausgabe des Magazins Technology Review berichtet er über die ersten Ergebnisse: „Mein Körper hat einige strukturelle Änderungen behalten“, sagt Kelly. „In der Aderhaut meiner Augen haben sich beispielsweise Riefen gebildet, aber sie beeinträchtigen mein Sehvermögen nicht.“

Sieben Prozent der Gene verändert

Außerdem habe sich seine Gen-Expression verändert: „Sieben Prozent meiner Gene sind noch nicht wieder zurück auf dem Status vor dem Start“, so Kelly. „Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich spüre jedenfalls nichts davon.“

Der erstaunlichste Befund ist jedoch: Die sogenannten Telomere haben sich im All verbessert. Dies sind die Enden der Chromosen, die für das Altern der Zellen verantwortlich sind. Scott ist im All also in gewisser Hinsicht biologisch jünger geworden. „Eigentlich hatte man eher das Gegenteil erwartet“, sagt Kelly.

Vier Missionen, 520 Tage

Kelly, Jahrgang 1964, war auf vier Raumflügen insgesamt 520 Tage im All. Nach einer Ausbildung als Testpilot bei der Navy kam er 1996 zur Nasa, die ihn zunächst als Pilot und Kommandant des Space Shuttles einsetzte. Von 2015 bis 2016 war er gemeinsam mit dem russischen Kosmonauten Michail Kornijenko Teil der ISS-Jahresmission, welche die gesundheitlichen Folgen langer Schwerelosigkeit untersuchen sollte. Mit 342 Tagen auf der ISS ist er der Amerikaner mit dem längsten Raumflug. Seine Erfahrungen hat er in seiner Autobiografie zusammengefasst, die nun auf Deutsch erschienen ist.

