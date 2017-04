Dass neue Technik die Automobilbranche auf den Kopf stellen werden, gilt als ausgemacht. Doch darüber hinaus ist in der Folge mit weiteren grundlegenden Veränderungen zu rechnen.

Elektrisch betriebene und autonom gelenkte Fahrzeuge werden aller Voraussicht nach eine Revolution in der Automobilindustrie auslösen. Doch parallel dazu dürfte sich auch die Gesellschaft grundlegend verändern. Das schreibt Benedict Evans von der angesehenen Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz in einem Blog-Beitrag über die Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung der erwarteten Disruption auf den Straßen, wie Technology Review online berichtet.

Bekannt ist, dass der Verzicht auf Verbrennungsmotoren positiv für die Umwelt wäre. Doch wie Evans erklärt, wird sich darüber hinaus viel verändern, wenn die Infrastruktur für Spritschlucker verschwindet: Viele Werkstätten werden nicht mehr gebraucht, weil sie bislang vor allem mit Motoren zu tun haben. Auch Tankstellen verlieren zum Teil ihre Existenzberechtigung – und was wird dann aus den Supermärkten, die in ihnen zu finden sind? Welche Elektroautos diesem Bereich gefährlich werden könnten, zeigt eine Auswahl in der Bilderstrecke.

Auch autonome Autos können mehr, als nur Personen von A nach B zu bringen: Sie können anschließend an Orten parken, die für menschliche Passagiere zu unbequem wären, und kommen zum Abholen, wenn sie wieder gebraucht werden. Das bedeutet: Riesige Flächen in Innenstädten, die derzeit als Parkplätze dienen, könnten neu verwendet werden. Der Immobilienmarkt wird dadurch möglicherweise auf den Kopf gestellt. Weitere Folgewirkungen sieht Evans bei Stromversorgern, Berufspendeln und Nahverkehr.

