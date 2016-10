(Bild: Entwined live, Tim Laman)

Das beste Naturfoto 2016 steht fest: Tim Lamans Bild von den bedrohten Borneo-Orang-Utans setzte sich beim Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year 2016 gegen etwa 50.000 Aufnahmen durch. Wir zeigen nicht nur das Gewinnerbild.

Der Gesamtsieger des Wettbewerbs Wildlife Photographer ofthe Year 2016 steht fest: Tim Laman setzt sich mit seinem Foto "Entwined lives" (Verflochtene Leben) durch. Es zeigt einen Borneo-Orang-Utan, der an einem Baum emporklettert. Laman hielt diesen Moment mit einer GoPro-Kamera fest. Es war eins von mehreren Geräten, die er an dem Baum befestigte und fernauslöste. Borneo-Orang-Utan zählen zu den bedrohten Arten. Ihr Lebensraum schrumpft dramatisch, außerdem werden die Tiere immer noch bejagt und illegal gehandelt. Laman setzte sich mit seinem Beitrag gegen etwa 50.000 andere Aufnahmen durch, die in diesem Jahr zu dem Wettbewerb eingereicht wurden.

Der Leiter des Naturhistorischen Museums in London sagte zum diesjährigen Wettbewerb: "Wildlife Photographer of the Year wirft einige der großen Fragen für Gesellschaft und Umwelt auf: Wie können wir die Artenvielfalt schützen? Können wir lernen im Einklang mit der Natur zuleben? Die Gewinnerbilder berühren unsere Herzen, und sie fordern uns heraus, anders über Natur und Umwelt nachzudenken.“

Die weiteren Gewinnerfotos sehen Sie in unserer Bilderstrecke:

Tim Laman gewinnt mit diesem Foto den Titel "Wildlife Photographer of the Year 2016". Sein Foto "Entwined lives" stellt die Orang-Utans auf Borneo in den Mittelpunkt. Für sein Foto musste er zunächst beobachten und dann klettern. Auf einem Baum platzierte er mehrere GoPro-ActionCams, um sie später im richtigen Moment auslösen zu können.



Das Natural History Museum London veranstaltet den renommierten Fotowettbewerb, der nun zum 52. Mal ausgetragen wurde. Gegründet wurde der "Wildlife Photographer of the Year" 1965 vom BBC Wildlife Magazine, erst 1984 schloss sich das Museum an. In diesem Jahr reichten Fotografen aus aller Welt fast 50.000 Bilder ein, um sie von der Wettbewerbs-Jury sichten und bewerten zu lassen. Am 21. Oktober startet die begleitende Ausstellung zum 2016er Wettbewerb in dem Museum im Londoner Stadtteil South Kensington. Dort können Besucher neben dem Gewinnerbild insgesamt 100 ausgewählte Fotos sehen. Für den 53. Wettbewerb können vom 24. Oktober bis zum 15. Dezember 2016 Fotos eingereicht werden. (ssi)