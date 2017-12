(Bild: WIleyfox)

Wileyfox bietet einige seiner Handys jetzt von Werk ab mit Lockscreen-Werbeanzeigen an. Die Add-X-Smartphones sind deutlich günstiger als die normalen Varianten – im Nachhinein kann man die Anzeigen dann immer noch entfernen lassen.

Ausgewählte Wileyfox-Handys gibt es künftig deutlich reduziert, wenn man Werbeanzeigen auf dem Sperrbildschirm in Kauf nimmt. Der britische Hersteller bietet im Store das Wileyfox Spark+ und das Wileyfox Swift 2 Plus als sogenannte Add-X-Varianten an, bei denen Werbeanzeigen auf dem Sperrbildschirm des Handys angezeigt werden. Beim Kauf der Geräte kann man im Vergleich zu ihren werbefreien Varianten ordentlich sparen: Das Spark+ kostet mit Werbung 70 Pfund Sterling, ohne 120 Pfund – die Ersparnis liegt also bei 50 Pfund oder etwa 55 Euro. Noch mehr spart man beim Kauf des Swift 2 Plus, für das Wileyfox normalerweise 190 Pfund fordert. Die Add-X-Version kostet nur 120 Pfund, man spart also umgerechnet knapp 80 Euro.

Die Werbeanzeigen sollen auf den Nutzer angepasst werden, schreibt Wileyfox in der Beschreibung der Add-X-App im Play Store. Man kann die Werbeanzeigen demnach nach links wischen, um mehr über das Produkt herauszufinden, oder nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren. Wileyfox lernt daraus, welche Produkte den Nutzer interessieren und zeigt danach passendere Anzeigen an.

Käufer eines Add-X-Smartphones von Wileyfox sollen laut Engadget die Möglichkeit haben, die Werbeanzeigen gegen eine nachträgliche Zahlung von 40 Pfund entfernen zu lassen. Bei beiden im Store erhältlichen Geräten wäre diese Variante günstiger als der direkte Kauf der werbefreien Alternative. Offenbar hofft Wileyfox darauf, dass Nutzer aus diesem Grund zuerst zum werbefinanzierten Handy greifen und dann möglicherweise dabei bleiben.

Werbefinanzierung bei Handys

Neben den Wileyfox-Anzeigen sollen die üblichen Lockscreen-Inhalte normal angezeigt werden. (Bild: Wileyfox)

Wileyfox ist nicht der erste Hersteller, der seine Geräte mit Werbung günstiger anbietet. In den USA verkauft Amazon diverse Produkte mit Ads ebenfalls reduziert. Und bei einigen günstigen China-Smartphones muss man für den billigen Verkaufspreis ebenfalls Werbe-Apps in Kauf nehmen.

Google selbst ist kein Freund der Lockscreen-Werbung: Der Android-Entwickler hat es Apps verboten, Werbeanzeigen auf dem Sperrbildschrim zu platzieren, solange die Veränderung des Lockscreens nicht der explizite Zweck der Anwendung ist. Die Wileyfox-Lösung wird offenbar zumindest bei den Add-X-Handys direkt ins Betriebssystem integriert. (dahe)