Für 260 Euro kommt das Smartphone mit 5,2-Zoll-Display in Full HD, Dual-SIM und LTE. Installiert ist die Android-Variante Cyanogen OS, obwohl Cyanogen seine Geschäfte einstellt. Die Beschränkung der Speicherkarte auf 32 GByte dürfte sich umgehen lassen.

Der britische Smartphone-Hersteller Wileyfox hat das Swift 2 X vorgestellt, ein Mittelklasse-Smartphone mit Dual-SIM, 5,2-Zoll-Display und Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Punkte). Als Betriebssystem kommt nicht direkt Googles Android zum Einsatz, sondern Cyanogen OS 13.1 auf der Basis von AOSP-Android 6.0.1 – allerdings mit allen Google-Apps inklusive Play Store.

Der Online-Shop führt das Swift 2 X für 260 Euro, die Ausstattung liest sich entsprechend: Qualcomm Snapdragon 430 (1,4 GHz, acht Kerne, 64 Bit), 3 GByte Hauptspeicher, 32 GByte Flash, LTE (Cat. 4), Fingerabdruck-Sensor (auf der Rückseite). Der 3010 mAh große Akku verspricht durchschnittliche Laufzeiten, geladen wird per USB-C. Die Hauptkamera hat 16 Megapixel, die Frontkamera 8. Eine Kopfhörerbuchse ist vorhanden.

MicroSDs als FAT32 formatieren

Ein MicroSD-Slot ist vorhanden, doch Wileyfox gibt maximal 32 GByte Speicher an. Das mutet seltsam wenig an und dürfte eher an Lizenzen denn an der Technik liegen: MicroSD-Karten mit höherer Kapazität werden mit exFAT ausgeliefert, was den Gerätehersteller eine Lizenz bei Microsoft kostet. Da der MicroSD-Controller auch größere Karten unterstützten dürfte, müssten sie funktionieren, wenn der Nutzer sie vorher als FAT32 formatiert.

Cyanogen, die Firma dahinter, hatte Cyanogen OS im Oktober faktisch eingestellt und im Dezember auch die Unterstützung für CyanogenMod aufgekündigt, das beliebte und nicht kommerzielle CustomROM. Das Projekt hatte sich daraufhin in LineageOS umbenannt. Wileyfox, einer der wenigen Herstellern, die ihre Geräte mit Cyanogen OS ausliefern, kündigte daraufhin an, von Cyanogen OS zu einer eigenen, "purer" Android-Version zu wechseln. Zumindest die aktuellen Geräte wie das Swift 2 X dürften Updates auf dieses Android bekommen, Wileyfox spricht vom Februar bis März. (jow)