Wer möchte, kann sein vorhandenes Windows 10 ab dem 5. April mit einem speziellen Upgrade-Tool auf Version 1703 aktualisieren. Build 15063 ist derweil im Release-Preview-Ring gelandet.

Microsoft hat in einem Blogbeitrag ein paar Termine zum Creators Update nachgeliefert: Zwar wird das Creators Update ab dem 11. April per Windows Update ausgeliefert; wer will, kann aber schon ab dem 5. April per Upgrade-Assistent sein Windows 10 auf das Creators Update aka Version 1703 aktualisieren. Der Assistent soll dann auf einer eigenen Website zum Download bereitstehen. Wann es ein aktuslisiertes Media Creation Tool geben wird, mit dem sich ISO-Images der neuen Ausgabe erstellen lassen, lässt der Beitrag offen.

Für das Smartphone mit Windows 10 Mobile ist der Starttermin für das Upgrade auf Version 1703 der 25. April – also zwei Wochen nach dem offiziellen Start auf PCs.

Auslieferung des Creators Updates in Wellen

Wie üblich erfolgt die Verteilung des Versions-Upgrades per Windows Update in Wellen: Zunächst sollen neuere Geräte beliefert werden; speziell solche, die Microsoft in Zusammenarbeit mit Herstellern als kompatibel ermittelt hat. Bis alle das Creators Update haben, dürfte es auch diesmal mehrere Monate dauern.

ISO-Images des Creators Update sind durchaus bereits verfügbar, allerdings handelt es sich dabei nach wie vor um Versionen, die als Insider-Preview gelabelt sind und somit nicht als final gelten können; Man kann getrost davon ausgehen, dass Microsoft zum offiziellen Release gleich ein kumulatives Update mitliefert, das in letzter Sekunde gefundene Fehler ausbügelt.

Das Creators Update für PCs ist derweil in der aktuellen Ausgabe mit der Build-Nummer 15063 in den Release-Preview-Ring des Insider-Programms gerückt, wie Insider-Managerin Dona Sarkar in einem Update zum Blogbeitrag über Build 15063 schreibt. (jss)