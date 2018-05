Die neuen Zwischenablage-Einstellungen: Wenn gewünscht, speichert das Cloud Clipboard auch mehr als einen Zwischenablage-Inhalt. (Bild: Microsoft)

Mit der neuesten Insider-Testversion von Windows 10 liefert Microsoft die angekündigte verbesserte Zwischenablage für das Betriebssystem aus. Die Daten landen jetzt in der Cloud.

Mit dem aktuellen Insider-Test-Build 17666 von Windows 10 veröffentlicht Microsoft ein Windows-Feature, das bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden war: eine per Cloud synchronierte Zwischenablage. Kopiert der Anwender Daten ins Clipboard, werden diese nun auf Wunsch in die Cloud kopiert und zwischen allen seinen Geräten geteilt. Ebenfalls auf Wunsch hält die Microsoft-Cloud auch mehr als einen Zwischenablage-Eintrag vor. Mit der Tastenkombination Windows-Taste + V können Nutzer der Test-Version nun sehen, was im Clipboard gespeichert ist und Einträge nach Belieben herauskopieren.

Drückt der Anwender Windows-Taste + V sieht er den Inhalt des Cloud Clipboards. (Bild: Microsoft)

Zwischenablage-Einträge, die immer wieder genutzt werden, können im Benutzerinterface ausgewählt und gepinnt werden, so dass sie jedes Mal oben in der Liste auftauchen. Das Cloud Clipboard von Windows 10 unterstützt momentan reinen Text, HTML-Inhalte und Bilder bis zu einer maximalen Größe von einem Megabyte. Text wird nur dann mit anderen Geräten synchronisiert, wenn er weniger als 100 KB beansprucht. Die Inhalte der Zwischenablage werden laut Microsoft mit der selben Technik synchronisiert wie die Inhalte der Timeline-Funktion, die mit Update 1803 eingeführt wurde.

Weitere Neuerungen in dem von Microsoft veröffentlichten Test-Build 17666 sind Anpassungen am Design der Programmfenster, Änderungen am Verhalten von Tabs in Microsoft Edge und Verbesserungen am Text-Editor Notepad. Außerdem kann man den Windows Explorer nun mit einem dunklen Theme benutzen, was besonders Nachteulen entgegenkommen sollte, die ihre Dateien am liebsten um Mitternacht oder in abgedunkelten Räumen sortieren. (fab)