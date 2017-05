(Bild: Microsoft)

Die Spezialausgabe für Schüler und Studenten, Windows 10 S, soll die Installation von Apps nur aus dem Microsoft Store erlauben. Das gilt allerdings nicht für alle Apps: Die für den Store versprochenen Linux-Distributionen bleiben ausgenommen.

Windows 10 S, das im Sommer auf den Markt kommen soll, will deutlich besser administrierbar und durch die Beschränkung auf den Store als Quelle für Software auch deutlich sicherer sein – so jedenfalls beschreibt Microsoft diese Lizenzvariante. In einem Blog-Post erklärte Rich Turner von Microsoft vor einigen Tagen aber, dass das nicht für jede App aus dem Windows Store gelte. Wie er weiter ausführt, wird es Apps geben, die nicht unter Windows 10 S laufen dürfen – das soll unter anderem Apps betreffen, die über eine Kommandozeile weitgehenden Systemzugriff eröffnen.



Fremdkörper unter Windows 10 S: Kommandozeilenwerkzeuge bleiben als zu gefährlich ausgesperrt. Diese Einschränkung begründet Turner damit, dass solche Apps dem primären Ziel widersprächen: Windows 10 S richte sich an ein nicht technikaffines Publikum. Es brauche anders als Entwickler keinen Zugriff auf auf die Windows-Innereien wie Dateisystem, Registry, Debugger oder Hardware. Deswegen seien in Windows 10 S auch andere Kommandozeilenzugänge wie Cmd und Powershell oder eben Instanzen des Windows Subsystems für Linux nicht zugänglich.

Turner bezeichnet die Linux-Distributions-Pakete im Store als Exoten: Sobald sie installiert seien, laufen sie außerhalb der App-üblichen Sandbox und sonstigen Sicherheitsinfrastruktur. Die Pakete hätten damit dieselben Zugriffsrechte wie der Benutzer und damit würden sie sich für den Betrieb unter Windows 10 S aus Microsofts Sicht disqualifizieren. Wen das störe, der könne ja die Windows 10-S-Lizenz in Windows 10 Pro verwandeln, dann fällt die beschriebene Einschränkung.

Was Linux unter Windows kann

Am Windows Subsystem für Linux (WSL) hat sich im Creators Update einiges getan. Es ist weiterhin ein optionales, als Beta markiertes Windows-Feature das man von Hand aktivieren muss. Es läuft nur, wenn Windows 10 im Entwicklermodus arbeitet und die Installation von nicht geprüften Apps am Store vorbei erlaubt. Das Home-Verzeichnis des Linux-Nutzers hält Microsoft separat vom Windows-Benutzerprofil. Jeder Windows-Nutzer erhält eine separate Kopie der Linux-Umgebung.

Im Creators Update hat Microsoft Ubuntu 16.04 LTS eingebaut (vorher war es 14.04 LTS). Im Herbst sollen weitere Distributionen folgen. Für ein Update einer bereits bestehenden WSL-Umgebung empfiehlt Microsoft einen Neuanfang durch Sichern der Dateien und Neuinstallation der Umgebung. Viele Details der WSL-Umgebung sind jetzt kompatibler: Für Kompatibilitätstest bemüht Microsoft die Unit-Tests diverser Open-Source-Projekte und findet so Kompatibilitätsprobleme im WSL.