Windows-10-Tablet Microsoft Surface Go in Deutschland erhältlich

In den USA ist das 10-Zoll-Tablet Surface Go schon seit einiger Zeit erhältlich, ab morgen will es Microsoft auch hierzulande ausliefern. Das Mobilgerät mit vorinstalliertem Windows 10 S tritt gegen Apples iPad an, vor allem auch im Bildungsmarkt: Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Lehrenden und Eltern gewährt Microsoft Rabatte.

Im direkten Vergleich mit dem aktuellen iPad ist das Surface Go teurer, größer, dicker, schwerer, hat eine geringere Auflösung, eine etwas kürzere Akkulaufzeit und ist bisher nicht mit Mobilfunk-Modem lieferbar. Allerdings läuft eben Windows-Software darauf, was für viele Einsatzbereiche wichtig ist. Beim vorinstallierten Windows 10 S lassen sich zwar nur Apps aus dem Microsoft Store installieren, auf Wunsch lässt sich aber einmalig zum "normalen" Windows 10 wechseln. Die Versionen für Firmenkunden laufen mit Windows 10 Pro.

Technische Daten

Microsoft Surface Go neben Surface Go Signature Type Cover Bordeaux-rot, Microsoft Surface Mobile Mouse, Microsoft Surface Pen (Bild: Microsoft)

Statt eines ARM-SoC oder eines Intel Atom verwendet Microsoft den Intel Pentium Gold 4415Y mit zwei abgespeckten Core-i-Kernen aus der Generation Kaby Lake. Der auf 4,5 Watt TDP begrenzbare Dual-Core mit Hyper-Threading läuft mit 1,6 GHz ohne Turbo. Er bindet 4 oder 8 GByte Arbeitsspeicher an sowie einen eMMC-Flash-Chip mit 64 GByte Kapazität oder eine "richtige" SSD mit 128 GByte.

Das Surface Go wiegt mindestens 522 Gramm. Der Bildschirm zeigt 1800 × 1200 Pixel, also 3:2-Format. Für Zubehör gibt es eine USB-C-Buchse, den Surface-Connect-Anschluss fürs Dock und einen Anschluss fürs Type Cover, also die Tastaturhülle. Auch ein MicroSD-Kartenleser ist eingebaut und es gibt eine Audio-Klinkenbuchse.

Das Surface Go hat zwei Kameras, eine rückseitige mit 8 Megapixel sowie eine Frontkamera mit 5 MPixel und Biometriefunktionen für die Anmeldung mit Windows Hello.

Teures Zubehör

Das nackte Tablet in der einfachsten Version kostet schon knapp 450 Euro. Für die Tastatur-Hüllen-Kombination Surface Go Cover werden aber weitere 100 Euro fällig. Mit Zubehör ist man also schnell im Bereich von 600 bis 800 Euro.

Außer dem Tastatur-Cover und der Mobile Mouse kann man auch den Eingabestift (Surface Pen) und das Drehrad "Dial" mit dem Surface Go verwenden. Das Surface Dock passt ebenfalls.

Microsoft Surface Go in Deutschland Produkt Privatkäufer Lehre Firmen Surface Go 4/64 GByte 449,00 € 426,55 € 499,00 € Surface Go 8/128 GByte 599,00 € 569,05 € 649,00 € Surface Go Type Cover schwarz 99,99 € 94,99 € 109,99 € Surface Go Signature Type Cover rot, blau, grau 129,99 € 123,49 € 139,99 € Surface Mobile Mouse 35,99 € 32,39 € 34,99 € Surface-Stift (Pen) 109,99 € 98,99 € k.A. Surface Dock 229,99 € 206,99 € k.A. die Firmenversion kommt mit Windows 10 Pro

(ciw)