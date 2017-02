Bei einem Vortrag auf der Konferenz Ignite Australia hat Microsoft ganz nebenbei bestätigt, dass das Versions-Upgrade "Redstone 3" noch 2017 kommen soll – und dass Privatkunden "Pilot"-Tester sind.

Schon länger kursieren Gerüchte, dass Microsoft gegen Ende 2017 ein weiteres Versions-Upgrade für Windows 10 veröffentlichen will, das unter dem Projektnamen "Redstone 3" entwickelt wird. Auf der Entwicklerkonferenz Ignite Australia in der vergangenen Woche hat Microsoft das eher nebenbei bestätigt: Auf einem Präsentations-Slide des Vortrags Windows 10 – The time is now" von Bill Karagounis (ab 23:53) ist zu erkennen, dass der Konzern für 2017 eine weitere neue Ausgabe plant – nach dem für März bis April erwarteten Creators Update, dessen Funktionsumfang inzwischen gesetzt ist und sich in der Phase der Fehlerbereinigung befindet.

Als offizielle Ankündigung sollte die Folie allerdings nicht verstanden werden. Eher bestätigt sie schlicht das Vorhaben Microsofts, bis Jahresende noch ein Versions-Upgrade am Start zu haben – ein Plan, der sich durchaus noch ändern kann, falls die Entwickler auf größere Probleme mit neuen Funktionen stoßen.

Eine weitere Randnotiz der genannten Folien: Microsoft spricht von den rund vier Monaten, die zwischen der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe für Privatkunden (Release in den "Current Branch", CB) und der Freigabe für Firmenkunden (Release in den "Current Branch for Business", CBB) vergehen, als "Pilot"-Phase, an die sich die "Production"-Phase anschließt (ab 21:03). Der Vorwurf, für Microsoft seien die Privatkunden bloße Betatester, lässt lautstark grüßen. (jss)