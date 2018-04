Die nächste Version von Windows 10 heißt Version 1803 und ist quasi fertig. Sie wurde für gestern Abend erwartet – doch daraus wurde nichts. Offenbar verhinderte ein seltener aber schwerer Bug die geplante Auslieferung.

Eigentlich steht das Feature-Update für Windows 10 mit der Versionsnummer 1803 in den Startlöchern: Unbestätigten Gerüchten zufolge wollte Microsoft die neue Version des Systems mit der Build-Nummer 17133 seit gestern Abend auf die Allgemeinheit loslassen. Doch daraus wurde offenkundig nichts. Wie Zac Bowden von Windows Central herausgefunden hat, fiel noch ein schwerer, wenngleich recht seltener Fehler in der neuen Ausgabe auf.

Got some more info on this: Microsoft was going to rollout on April 10, but found a blocking bug over the weekend that was bad enough to hold the release. Not sure if bug was fixed in 17133.73 or if it'll come in another patch. RS4 will likely begin rollout in a couple weeks now. https://t.co/qxcbHCdPUo