Sony legt sein futuristisches Rennspiel für die PS4 neu auf. Dort zeigt Wipeout, warum es ein zeitloser Klassiker ist.

Als 1995 die erste Playstation in Europa auf den Markt kam, war Wipeout wohl der bemerkenswerteste Launch-Titel. Er kombinierte rasend schnelle Luftschiff-Rennen über Achterbahnkurse mit Dance-Tracks von den Chemical Brothers und Leftfield. Dadurch schlug es ein Brücke zwischen den Videospiel-Nerds und der Club-Kultur der Raver. Wipeout wurde zwar nie so populär wie "Need for Speed", erlangte bei Fans aber Kultstatus.

Den letzten Höhepunkt erlebte die Serie mit "Wipeout HD" und dessen Addon "Wipeout Fury" auf der PS3. Das war 2008. Vier Jahre späte folgte"Wipeout 2048" zum Launch der Mobilkonsole PS Vita. Danach löste Sony das Studio Liverpool (vormals Psygnosis) auf und lange schien es so, als sei Wipeout gestorben.

Doch nun hat sich Sony ein Herz gefasst und immerhin die letzten drei Titel "WipeOut HD", "Fury" und "2048" in der Omega Collection für die PS4 veröffentlicht. Die Grafik wurde aufpoliert, Explosionen und Licht-Effekte wurden verbessert. Das Spiel nutzt erweiterte HDR-Farbkontraste und auf der PS4 Pro Auflösungen bis 4K. Da in dem Rennspiel das Tempo oberste Priorität hat, passt die Engine die gerenderte Auflösung automatisch an, um konstant 60 fps zu liefern. Dazu gibt's frische Musik von den Chemical Brothers & Co.

Was sind schon 9 Jahre

Obwohl Wipeout HD bereits neun Jahre alt ist, merkt man dem Spiel sein Alter nicht an. Das liegt nicht nur an der aufgehübschten Grafik, die erstklassiges Demo-Material für 4K-Fernseher hergibt, sondern an dem hervorragenden Track-Design und der gelungenen Abstimmung der Flieger und Waffensysteme. Hier kämpft der Spieler meist immer bis zur Ziellinie um den Sieg. In den höheren Schwierigkeitsgraden ist die KI ein knackiger Gegner. Oder man versucht in den Zone-Rennen seine eigenen Rekorde zu brechen, indem man den ständig beschleunigenden Flitzer möglichst lange unbeschadet auf Kurs hält. Das klappt in Wipeout HD deutlich besser als noch bei den früheren PS1-Versionen. Anfänger können in den normalen Rennen zusätzliche Luftkissen einschalten, die die Flieger von Wänden fernhalten.

Auf einen stereoskopischen 3D-Modus hat Sony bei der Neuauflage verzichtet. Eine gute Entscheidung, denn Wipeout ist für 3D einfach zu schnell. Personen, die anfällig sind für epileptische Anfälle, sollten die Warnungen beim Programmstart sehr ernst nehmen. Die Entwickler mussten das Farbgeflimmer in den Zone-Rennen damals sogar zurückfahren, weil das Spiel bei britischen Epilepsie-Tests zunächst durchgefallen war.



Die Rennen in der "Zone" sind ein ganz besonderes Farbspektakel für sich.

Bild: heise

Fury Highlight

Highlight ist das Fury-Addon, das packende Eliminationskämpfe beisteuert, in denen der Spieler auf den Tracks auch schon mal umkehren und das Feld als Geisterfahrer aufs Korn nehmen darf. "Wipeout 2048" fällt dem gegenüber ab. Die Tracks sind deutlich breiter, sodass es weniger um fahrerisches Können als um Waffeneinsatz geht.

Alle drei Solo-Kampagnen lassen sich vom gemeinsamen Hauptmenü aus starten. In jeder Spielvariante müssen aber die verschiedenen Renner einzeln freigeschaltet werden. Bis man alle Einzelkampagnen bestanden hat dürften locker 50 Stunden vergehen. Zusätzlich locken Online-Rennen für acht Kombatanten und Split-Screen-Rennen für zwei Spieler vor einer Konsole.

Fazit

In den vergangenen Jahren sind zwar viele Kopien solcher Future-Racer auf den Markt gekommen, aber keiner erreicht auch nur annähernd die Spielbalance und Track-Qualitäten von Wipeout. Nach all den Jahren macht es selbst Veteranen Spaß, die Rennen erneut anzugehen – Speicherstände von der PS3 lassen sich leider nicht importieren. Für Neugierige, die etwas anderes als typische Autorennen suchen, wartet mit der Wipeout Omega Collection für 35 Euro eines der dicksten und coolsten Rennspielpakete überhaupt.

