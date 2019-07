Wirbel um "Windows 1.0": Microsofts Social-Media-Posts sorgen für Spekulationen

In Microsofts Social-Media-Kanälen erscheinen seit einigen Tagen Posts, die Anlass zum Rätselraten geben. Der Konzern füttert die Öffentlichkeit mit Werbung für "Windows 1.0", den Namen für Microsofts erste grafische Benutzeroberfläche, die ab November 1985 damaligen DOS-Nutzern die Arbeit erleichtern sollte.

In seinen Windows-Accounts bei Instagram und auf Twitter teilte das Unternehmen einen Videoclip, der alle Windows-Versionen in absteigender Reihenfolge nebst Logos zeigt – von Windows 10 über Windows 8.x und Windows 7, Windows XP, Windows 2000, Windows 95 und Windows 2.0 bis hin zu Windows 1.0. Alles im 80er-Jahre-Retro-Look und unter der (hier frei übersetzten) Überschrift: "Wir präsentieren das brandneue Windows 1.0 mit MS-DOS, Uhr und mehr!".

Zeitreise zurück in die Achtziger

Einen anderen Twitter-Post ziert eine Fotografie von Windows-Software von 1985. Microsoft schreibt dazu sinngemäß: "Mit Excel, Chart und sogar Flight Simulator ist nicht abzusehen, wohin Microsoft und die Leistungsfähigkeit von Windows Sie in diesem Sommer führen werden." In einem weiteren Tweet wird die Quizfrage gestellt, wie viel Speicher Windows 1.0 im Jahr 1985 benötigte.

Das 1983 von Bill Gates angekündigte Windows 1.0 beanspruchte bei seinem Erscheinen im Jahr 1985 (für damalige Verhältnisse fette) 256 KByte RAM, weshalb es kaum Käufer fand. Diesen Umstand hat Microsoft bei seinen aktuellen Win-1.0-Anspielungen sicherlich nicht im Hinterkopf. Aber was sollen sie dann bedeuten? Wir haben einige der Spekulationen zusammengetragen.

Wird der Quellcode freigegeben?

Microsoft könnte planen, den Quellcode von Windows 1.0 öffentlich freizugeben. Für MS-DOS 1.25 und MS-DOS 2.0 hat Microsoft diesen Schritt bereits getan.

Microsofts nebulöse Botschaften werden von einigen Beobachtern aber auch als Vorbereitung des Launchs von "Windows Lite" gedeutet, welches als "Windows One" angekündigt werden könnte. Microsoft arbeitet seit Jahren an einem neuen Betriebssystem-Projekt. Dieses soll zwar den Kernel von Windows 10 bekommen, aber ansonsten deutlich abgespeckt werden. Unter dem Projektnamen Windows Lite wird von Insidern auch von einer einfacheren Benutzeroberfläche berichtet. Ein Produktname wie "Windows One" wäre da durchaus passend.









Letztlich kann es sich aber auch bloß um einen Gag eines Social Media-Praktikanten handeln, denn auf Instagram hat Microsoft die meisten Posts inzwischen wieder gelöscht.

(ovw)