Die mit Sensoren ausgerüstete Heimüberwachungskamera soll in der Neuauflage “Home Plus” eng mit Apple-Geräten und Siri zusammenarbeiten. Käufer der ersten Generation können HomeKit-Anbindung durch ein kostenpflichtiges Update beziehen.

Der inzwischen zu Nokia gehörende Hersteller Withings hat eine Neuauflage der für Wohnräume gedachten Überwachungskamera Home vorgestellt: Home Plus soll im Februar in den Handel kommen und ist kompatibel zu Apples HomeKit-Heimvernetzungsstandard. Dies ermöglicht die Einrichtung und Steuerung der Kamera über die in iOS 10 integrierte Home-App und soll Nutzer per Benachrichtigung auf erfasste Ereignisse wie Geräusche oder Bewegungen hinweisen.

In der Home-App lassen sich außerdem ein Livestream der Kamera einsehen sowie Daten der integrierten Sensoren abfragen – etwa zur Ermittlung des VOC-Levels, sprich flüchtiger organischer Verbindungen (Volatile Organic Compound). Über HomeKit-Szenen lässt sich Home Plus außerdem mit anderen Heimvernetzungsgeräten zu bestimmten Aktionen koppeln. Home Plus verfügt über einen Nachtsichtmodus und soll – mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher – auch als Babyfon dienen. Die Videoaufnahmen werden auf dem Server des Anbieters zwischengespeichert. Withings Home Plus soll noch im ersten Quartal 2017 in den Handel kommen, der Preis beträgt weiterhin 200 Euro.

Kostenpflichtiges HomeKit-Update für Bestandskunden

Käufer des bisher angebotenen Kamerasystems Home können ihr Gerät mit einem Software-Update HomeKit-kompatibel machen, teilte Withings mit – einen Preis für die kostenpflichtige, optionale Aktualisierung liegt noch nicht vor, sie erscheint voraussichtlich im Februar.

Apple hat Withings jüngst ausgelistet

Apple hat die vernetzten Withings-Produkte jüngst aus dem eigenen Sortiment genommen – sowohl online als auch in den eigenen Ladengeschäften –, darunter neben einer Waage, einem Blutdruckmessgerät und einem Fieberthermometer auch die Heimüberwachungskamera. Der Schritt erfolgte in Reaktion auf den zweiten großen Patentstreit zwischen Nokia und dem iPhone-Hersteller. Die Withings-Apps sind von dem Schritt nicht betroffen, sie stehen weiterhin im App Store zum Download zur Verfügung. (lbe)