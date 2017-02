(Bild: dpa, Shawn Thew)

Die IT-Industrie protestiert gegen Donald Trumps Einreiseverbot. Gegenwind gibt es auch für Antiviren-Software: Ein ehemaliger Firefox-Mitarbeiter jedenfalls rät von AV-Software ab - sie mache alles noch schlimmer.

Schlangenöl oder unverzichtbar? Bei Antiviren-Software scheiden sich seit langem die Geister. Jetzt lehnt sich der ehemalige Firefox-Entwickler Robert O'Callahan aus dem Fenster und rät Anwendern, keine Antiviren-Software zu kaufen und falls sie schon welche haben, diese zu deinstallieren. Einzige Ausnahme: Microsofts AV-Software. Forist shertz gefällt an der Microsoft-Software, dass sie genau das macht, was sie soll: "Manchmal ist weniger mehr".

Platz zwei für Donald Trump, genauer gesagt die Reaktionen des Silicon Valley auf Trumps Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten. Dass Trump "nur" auf den zweiten Platz kam, mag damit zu tun gehabt haben, dass es in der vergangenenen Woche so viel über den neuen amerikanischen Präsidenten zu berichten gab, dass sich die Aufmerksamkeit zum dem Thema auf viele Meldungen verteilte. So schaffte es eine Analyse zum Privacy Shield auf Platz sieben, Googles Rückruf seiner Angestellten auf Platz 12 und eine weitere Meldung mit Reaktionen aus der IT-Branche auf Platz 13. Auch im Forum wurden Trumps erste Amtshandlungen kontrovers diskutiert. diwh hofft, dass Trump in Europa und Deutschland einen Schub bei der Entwicklung von Informationstechnologie bewirkt.

Tim Gerber wettert gegen das Taschenrechner-Kartell und erhält dafür im Forum einerseits viel Zustimmung, aber auch entschiedene Ablehnung. Die Netzagentur verbietet Vodafones aggressive Werbekampagne. Ein neuer Roboter mit Rädern von Boston Dynamics kann Hindernisse überspringen. Der Mediencenter Kodi 17 glänzt mit neuen aufgeräumten Oberflächen. (jo)