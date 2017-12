In einem Müllberg in der walisischen Stadt Newport liegt ein Bitcoin-Schatz vergraben. (Bild: dpa, bitcoin.org [M])

Ein Bitcoin-Millionär, der keiner ist; Probleme mit dem HEVC-Format; neuer Ärger mit iOS – und: PGP nervt! Die meistgelesenen Meldungen in dieser Woche.

Bitcoin boomt, der Kurs steigt rasant, viele hoffen auf schnellen Reichtum. Der Informatiker James Howells hat es schon geschafft, er ist Bitcoin-Millionär. Also – er wäre Millionär, wenn seine Festplatte nicht auf einer Müllhalde liegen würde. Darauf gespeichert sind die privaten Schlüssel für 7500 Bitcoins. Das waren am gestrigen Freitagvormittag rund 100.000.000 Euro, wahrscheinlich sind es heute noch viel mehr. (Oder aber viel weniger.) Doch Schatzsucher dürfen den Müllhaufen nicht umgraben: Das Betreten ist streng verboten, man macht sich strafbar. Das würde einen wie Indiana Jones natürlich nicht abhalten, sich auf die Suche nach dem verlorenen Bitcoin-Schatz zu machen.

HEVC-Format macht Ärger

Oje, oje: Das aktuelle Windows-10-Fall-Creators-Update (hier in der vorbildlich durchgekoppelten Schreibweise) sorgt auf manchen Systemen dafür, dass die Wiedergabe von Videos im HEVC-Format fehlschlägt. Ein Missstand, der viele heise-Leser interessierte: Die Meldung war die zweiterfolgreichste in dieser Woche.

Eigentlich ist PGP eine gute Sache. Aber PGP nervt auch und macht Arbeit. (Bild: dpa, Rainer Jensen/Archivbild)

PGP nervt

PGP. Sollte natürlich jeder nutzen, ja, aber wirklich toll funktioniert die Verschlüsselung nicht. Unser Autor Herbert Braun glaubt deshalb: "E-Mail, das wichtigste private Kommunikationswerkzeug im Internet, ist kaputt". Da hilft auch PGP nicht weiter, denn "PGP macht Arbeit und nervt". Eine These, die eine rege Diskussion im Forum auslöste.

iOS 11 in der Absturzschleife

Ärger gibt es auch bei iOS: iPhones und iPads können mit iOS 11 in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten, in eine Absturzschleife geraten.

Das Problem beseitigt Apple mit dem iOS-Update 11.2, das außerdem einige Neuerungen und viele Bugfixes mitbringt. Foren-Nutzer "hal2001" glaubt, dass iOS mal eine längere Pause nötig hätte. Dann könnten die Entwickler ganz in Ruhe Fehler bereinigen und das System entschlacken. Sonst droht Chaos.

Du bist doof! Nein, duuu!

Google und Amazon zanken wie zwei Blagen im Sandkasten, die sich nicht die tolle Blechschaufel teilen wollen. Google fühlt sich von Amazon total benachteiligt, weil Amazon einige Google-Geräte nicht verkaufen will. Pffffffff, denkt sich Google, und zieht nun seine beliebte YouTube-App von Amazons Fernsehbox Fire TV zurück. Nimm das, Amazon! Doof ist die Zankerei aber vor allem für die Nutzer, die sich den Stick erst kürzlich am Cybermonday gekauft haben ... Grrrrr.

Und sonst? Geschenke!

Bald ist Weihnachten, vielleicht wussten Sie das noch nicht. Und weil die Menschen gern auf dem Sofa shoppen, haben die Paketdienste (und Amazon) gut zu tun. Wer nun aber ideenlos auf den leeren Warenkorb starrt, findet vielleicht was in unseren 36 Geschenketipps aus Nerdistan. Und wenn unter ... also neben dem Weihnachtsbaum ein toller 4K-Fernseher stehen sollen, hat die c't dafür auch ein paar Tipps parat: Darauf sollten Sie beim Kauf und Einsatz von TVs achten – und Weihnachten kann kommen! (dbe)