Just Walk Out: Keine Schlangen, keine Kassierer. (Bild: Amazon)

Ein Supermarkt ohne Kassen und Schlangen, ein Linus in Rage und Kim Dotcoms Traumhochzeit: die meistgelesenen Meldungen in dieser Woche.

Was nervt am meisten im Supermarkt? Ganz klar: die langen Schlangen an Kasse #1, #3 und #4! Die Wartezeit vergeht in Super-Slow-Motion, Minuten fühlen sich an wie Stunden. Der Warenkorb ist schwer und das Kind will ein Ü-Ei, und zwar sofort, und der Lauch an der Kasse zahlt den fälligen Betrag in vielen kleinen Centmünzen, die über das Kassenband kullern. Und wieso ist Kasse #2 eigentlich geschlossen?!

Das alles muss nicht mehr sein, glaubt Amazon und eröffnete in Seattle einen kassenlosen Supermarkt. Die Kunden füllen ihre Einkaufsbeutel und tragen sie nach Hause. Einfach so. Kein Anstehen, kein Warten und kein Kassierer mit Mundgeruch. Ein Traum, den offenbar viele heise-Leser träumen: Die Meldung war die meistgelesene in dieser Woche.

Was hab ich da eigentlich gekauft? Die Amazon-App weiß es. (Bild: Amazon)

Linus regt sich wieder auf

Wahrscheinlich ist Linux-Linus Torvalds kein geduldiger Supermarktbesucher. Man kann ihn sich leicht vorstellen, wie er meckernd in der Schlange steht und wütend die Öffnung von Kasse #2 einfordert. "Where is the fucking cashier?!", würde er brüllen. (Die anderen Kunden würden verlegen auf den Boden schauen.)

Dass Torvalds sich wirklich sehr gern aufregt, bewies er auch in dieser Woche. Diesmal ging es um die Spectre-2-Patches von Intel, die gefielen ihm so gar nicht: "Diese Patches sind absoluter Müll." Zuvor hatte Intel davon abgeraten, die bereitgestellten CPU-Microcode-Updates einzuspielen. Auch einige Linux-Distributionen zogen Microcode-Updates zurück. Kurz gesagt: Es herrschte ein großes Chaos.

Erster Blick auf Fuchsia

Während Linus sich aufregt und alles schwachsinnig findet, tüftelt Google an einem neuen Betriebssystem. Es heißt Fuchsia und ist doch ziemlich mysteriös. Welchen Zweck das OS einmal erfüllen soll, bleibt noch unklar. Immerhin gab es jetzt erste Bilder von der Bedienoberfläche zu sehen: Das Design ist offenbar für Smartphones und Tablets angepasst. Tritt Fuchsia also bald die Nachfolge von Android an? Forennutzer Stuxxx jedenfalls freut sich über den "frischen Wind in der Kernel-Welt". Linus T. hingegen hätte bestimmt wieder einiges zu meckern, aber lassen wir das.

Eine Hochzeit und eine Klage

Und nun noch etwas Klatsch: Kim Dotcom hat Elizabeth Donnelly geheiratet! Auf Twitter zeigte er hübsche Hochzeitsbilder – strahlendgrüner Rasen, tolles Kleid, gutes Wetter. Dotcom sei "so glücklich und happy". Doch die Ehe scheint ihn nicht auszulasten: Nun will er noch Neuseeland verklagen, ihm schwebt eine "Milliardenklage auf Schadenersatz" vor. Die neuseeländische Regierung sei nämlich Schuld an der Zerstörung seiner Tauschplattform Megaupload.

Und sonst?

Amazon hat in dieser Woche einen smarten Wecker veröffentlicht, den sich die Nutzer ins Schlafzimmer stellen sollen. Dürfen. Können. Eingebaut sind Mikrofon und Kamera sowie ein rundes Display. Kritiker knistern schon mit der Alufolie, denn für sie ist der Echo Spot nichts weiter als eine Wanze, die beim Sex zuguckt.

Apropos Sex – nein, apropos Wanzen: Pfeifenpuster Edward Snowden steht Pate für eine Android-App, die aus einem Smartphone eine Überwachungswanze macht. Das Telefon nimmt Unterhaltungen auf und fotografiert alles, was vor die Kameralinse läuft. Gedacht ist die Haven-App für Dissidenten und Investigativ-Journalisten – aber auch Spanner und paranoide Ehemänner können die App einsetzen. Rechtlich ist das Ganze höchst problematisch.

Nachgehakt: c't-Einschätzung zur App Haven.

Apropos übertriebene Totalüberwachung: Die Stadt Wolfsburg hatte die orwellsche Idee, Schulranzen mit GPS-Trackern auszustatten. Grundschüler hätten jederzeit geortet werden können. Helikopter-Eltern hatten schon Freudentränen in den Augen, als das Projekt vorzeitig gestoppt wurde. Der "Schutzranzen" sei keine gute Idee, so vong Privatsphäre her, fanden Aktivisten. Die gilt nämlich auch für Ü-Ei-mampfende Kinder. (dbe)